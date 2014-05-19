中国期货：上期所启动有色金属期指仿真交易，以完善相关业务规则

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透北京5月19日 - 中国上海期货交易所称，该所周一（19日）正式启动上期有色金属指数期货仿真交易，冀通过仿真交易进一步完善相关业务规则，积累商品指数期货相关的风控经验。
上期所提供的新闻稿称，此次仿真交易旨在为会员和投资者提供一个商品指数期货交易实践的平台，通过仿真交易，使各类投资者能够深入地理解业务规则，掌握相关的投资策略，正确认识商品指数期货市场。
“下一步，上期所将加强与会员和各类投资者的沟通，加快推进上期有色金属指数期货上市的各项准备工作。”新闻稿指出。
新闻稿援引业内人士指出，目前国内商品期货市场避险工具比较单一。推出上期有色金属指数期货为代表的商品期货衍生品，将为中小有色企业参与套期保值提供新的工具，有利于增强期货市场价格发现和风险管理的功能。
同时，它也为机构投资者进入商品期货市场提供了桥梁，有助于改善期货市场投资者结构。上期有色金属指数期货的推出将激励金融机构进行更多的产品创新，有助于健全多层次商品市场体系。
上期所相关负责人介绍，上期所早在2004年就启动了商品指数研发工作，2010年编制完成上期有色金属指数，并于当年下半年进入试运行。2012年12月26日正式发布上海期货交易所有色金属期货价格指数，于2014年年初获得证监会的立项批准。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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