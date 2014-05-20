中国货币市场：七天回购开盘报3.50%，上日加权利率3.0908%

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月20日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.50%，上日该期限加权平均利率为3.0908%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.50% 3.10% 3.0908%
周一，银行间市场质押式回购总成交金额9,037.13亿元，上日为8,092.70亿元；其中隔夜品种成交7,016.82亿元，上日为7,295.61亿元。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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