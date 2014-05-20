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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 09:28 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.50%，上日加权利率3.0908%

路透北京5月20日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.50%，上日该期限加权平均利率为3.0908%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.50% 3.10% 3.0908%

周一，银行间市场质押式回购总成交金额9,037.13亿元，上日为8,092.70亿元；其中隔夜品种成交7,016.82亿元，上日为7,295.61亿元。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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