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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 15:14 BJT

全球金市：金价持稳在1,300美元下方，铂族金属受南非罢工影响续涨

周五数据显示，美国4月房屋开工数据跳涨，建筑许可年率触及近六年高位，带给人们楼市可望持稳的预期。不过，5月消费者信心却告下滑。

“由于美国经济数据整体表现亮眼，加之欧元区可能很快推出刺激措施让美元前景看涨，我们倾向于金价可能会有偏空的突破。”辉立期货分析师Joyce Liu说。

“话虽如此，乌克兰危机将持续给金价构成支撑，情势一旦有升温迹象，可能激励金价再度升破1,300美元。”

黄金今年已经上涨了7.5%，因俄罗斯与西方就乌克兰问题而关系紧绷。不过金价近期已经出现回落，因资金流出黄金基金和强劲经济数据。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，上周五持仓量下降0.26吨，至781.99吨，显示投资需求正在减弱。

根据商品期货交易委员会(CFTC)，对冲基金以及货币基金经理人降低了黄金期货和期权的多头押注。

南非铂金和钯金矿工的罢工仍在继续。

南非铂金公司Impala Platinum 称其南非Rustenburg矿厂雇员长达16周的罢工影响“巨大”，并称营收已因此损失逾5亿美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1295.7 2.61 0.2

现货银 19.46 0.2 1.04

现货铂金 1467.7 10.4 0.71

现货钯金 816.08 3.88 0.48

COMEX期金 1296.2 2.8 0.22

COMEX期银 19.47 0.141 0.73

汇率

欧元/美元 1.3713

美元指数 79.96

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 张若琪/李婷仪)
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