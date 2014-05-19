全球金市：金价持稳在1,300美元下方，铂族金属受南非罢工影响续涨

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
周五数据显示，美国4月房屋开工数据跳涨，建筑许可年率触及近六年高位，带给人们楼市可望持稳的预期。不过，5月消费者信心却告下滑。
“由于美国经济数据整体表现亮眼，加之欧元区可能很快推出刺激措施让美元前景看涨，我们倾向于金价可能会有偏空的突破。”辉立期货分析师Joyce Liu说。
“话虽如此，乌克兰危机将持续给金价构成支撑，情势一旦有升温迹象，可能激励金价再度升破1,300美元。”
黄金今年已经上涨了7.5%，因俄罗斯与西方就乌克兰问题而关系紧绷。不过金价近期已经出现回落，因资金流出黄金基金和强劲经济数据。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，上周五持仓量下降0.26吨，至781.99吨，显示投资需求正在减弱。
根据商品期货交易委员会(CFTC)，对冲基金以及货币基金经理人降低了黄金期货和期权的多头押注。
南非铂金和钯金矿工的罢工仍在继续。
南非铂金公司Impala Platinum 称其南非Rustenburg矿厂雇员长达16周的罢工影响“巨大”，并称营收已因此损失逾5亿美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1295.7 2.61 0.2
现货银 19.46 0.2 1.04
现货铂金 1467.7 10.4 0.71
现货钯金 816.08 3.88 0.48
COMEX期金 1296.2 2.8 0.22
COMEX期银 19.47 0.141 0.73
汇率
欧元/美元 1.3713
美元指数 79.96
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 张若琪/李婷仪)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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