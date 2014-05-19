《中国企业债发行日程表》--5月19日

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *新疆五家渠 12 7 5/20簿记建档 上限7.90% AA 5/21-5/23 国海证券 蔡家湖国资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 信达证券 ========================================================================================= *上海永业企业 5 6 5/20簿记建档 上限7.20% AA 5/21-5/27 国泰君安证券 集团 (第3-6年末每年偿还25%本金/发行人以旗下子公司房地产权担保) ========================================================================================= *深业集团 24 7 5/20簿记建档 上限6.20% AAA 5/21-5/27 国信证券 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= *合肥高新建设 10 7 5/20簿记建档 利差上限3.22% AA 5/21-5/27 中航证券 投资集团 (浮息，第3-7年末每年偿还20%本金) 5 10 5/20簿记建档 利率上限8.32% (固息，第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= *重庆茶园工业 15 7 5/19簿记建档 上限7.98% AA 5/20-5/23 日信证券 园区建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *盘锦辽滨鑫诚 13 7 5/19簿记建档 8.10% AA 5/21-5/27 太平洋证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 海南省发展 12 7 5/15簿记建档 6.48% AA+ 5/16-5/20 中信建投证券 控股 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 吉安市城市 12 7 5/14簿记建档 6.96% AA+ 5/15-5/20 宏源证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以其国有土地使用权提供抵押的担保) ========================================================================================= 武安市国有 11 7 5/13簿记建档 7.99% AA 5/14-5/20 中山证券 资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 宜春市城市建设 16 7 5/14簿记建档 7.09% AA 5/15-5/21 国盛证券 投资开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 鄂州市城市 8 7 5/14簿记建档 7.76% AA 5/15-5/21 长江证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 泰兴市中兴 15 7 5/15簿记建档 *7.60% AA 5/16-5/21 宏源证券 国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 余姚市城市 15 7 5/16簿记建档 *7.09% AA 5/19-5/21 国泰君安证券 建设投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 威海市新区国 8 7 5/16簿记建档 *6.87% AA 5/19-5/21 中信建投证券 有资产经营管理 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 仁怀市城市开发 14 7 5/15簿记建档 8.09% AA- 5/16-5/22 江海证券 建设投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 巴音郭楞蒙古 12 6 5/19簿记建档 上限7.70% AA 5/20-5/22 信达证券 自治州库尔勒城市建设 (第3-6年末每年偿还25%本金/以土地使用权作为抵押资产进行抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞； 审校 丁淑琴/吴芳)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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