基金产业：私募股权投资公司CVC建立规模35亿美元的亚洲投资基金

路透香港5月19日 - 全球私募股权投资公司CVC Capital Partners 周一表示，已经完成了一笔35亿美元亚洲投资基金--CVC Capital Partners Asia Pacific IV LP的筹措。

一位知情人士向路透表示，总部设在伦敦的CVC从投资者处筹得33亿美元，加上其合伙人的2亿美元投资，共计35亿美元。该基金是CVC第四个亚洲基金。

相比其在2008年为前一亚洲基金筹得的41.2亿美元，本次基金规模要小15%。2008年的那一基金受到CVC投资澳洲Nine Entertainment 巨亏18亿美元的影响，这也是亚洲私募业历史上的最大规模亏损。

路透此前报导称，由于该笔亏损交易，CVC撤出了在亚洲最大并购市场--澳洲的投资，并料将在重返市场时筹集一个较小规模的基金。如欲浏览相关报导，请点选：link.reuters.com/kyn49v

CVC称新基金计划投向受益于大中华、东南亚和日韩地区富裕消费者及内需的企业。

该公司近期投资重点为东南亚和大中华地区，投资活动包括通过马来西亚财团以17亿美元收购QSR Brands和KFC Holdings，以及在中国收购餐饮连锁企业俏江南(South Beauty)和启德教育集团(EIC Group)的大量股份。