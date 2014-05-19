《交易视点》中国转债新规对短期转债影响略负面--中金

路透北京5月19日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，新推出的“9号文”将产生涟漪效应，推动广义信用供给能力下降，经济增长面临考验，货币政策难紧，信贷等政策值得关注，激发更多信用事件出现，标债市场迎来更大发展契机。

归结到转债市场，“9号文”短期整体影响略偏负面。好在转债债底支撑越来越明显，负面冲击幅度会非常有限。

**转债品种缺乏方向感**

上周股、债市场都没有出明显的趋势性，表现异常纠结。相应的转债品种无疑也缺乏方向感。

其中，1、经济数据方面，经济增长数据仍疲软，M2超预期让市场备感尴尬。

2、股市虽政策呵护不断，但IPO“堰塞湖”仍是压抑市场短期情绪的最关键因素。

3、债市在获利回吐等压力下也出现了纠结走势，交易所低等级产业债表现略好。

**同业新规**

一行三会和外管局联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》，即市场所称的“9号文”（银发127号文、银监140号文），进一步规范银行同业业务。

我们认为这将是影响本周股市、债市以及转债市场的关键事件，值得我们详细探讨。

银行同业创新是旺盛的融资需求、表内融资受限、银行逐利、监管套利等的共同产物。同业创新等是导致2013年债市走熊、资金面剧烈波动的核心因素。

其中，三方买入返售由于解决了资本金消耗的难题被称为“同业神器”。本次“9号文”中第五条是核心，直接叫停三方买入返售，限定了买入返售的标的资产。

需要特别注意的是，“9号文”五部委联合发布，监管态度取得一致，压缩了多头监管导致的监管套利空间。“影子贷款”业务并未完全堵死，但资本金消耗等方面难比三方买返。

**涟漪效应**

“9号文”将产生的涟漪效应？一石激其千层浪。可能的影响将包括如下方面：

1、广义信用供给能力下降，经济增长面临考验。

2、非标转化的顺利与否有可能引发更多现金流问题，从而激发更多信用事件出现。

3、政策影响方面，一只手硬，一只手会软，货币政策至少难紧，而信贷等政策值得关注。

4、“开正门，堵偏门”，标债市场迎来更大发展契机。

具体到对股市、债市的影响几何？1、从盈利预期、风险偏好、供给等角度短期利空股市，但中长期否极泰来机会也在酝酿。

对债市的影响几何？短线偏利好，但逢利好获利回吐压力较大，加剧信用债分化，总体而言难阻“中场休息”的到来。

综上，归结到转债市场，有何种影响？我们认为需要分为如下几个层面：1、股市对转债市场的影响一般而言相对更大，结合IPO重启的大环境，“9号文”短期整体影响略偏负面。好在转债债底支撑越来越明显，负面冲击幅度会非常有限。

2、不改变二季度对转债市场“择个券，傍纯债，控仓位”的总体思路不改，前期 “止盈后耐心等待”的判断维持不变，方向上转为逢调整低吸。

“傍纯债”机会在减弱，但考虑冲击成本，波段操作空间不大。若“9号文”冲击幅度超预期，建议投资者乘机逢低吸纳。

3、银行转债首当其冲，影响偏负面，但由于之前股价中已经有所反应，冲击幅度有限，其中民生转债受冲击幅度稍大。

**个券点金**

热点个券方面，齐翔转债：转债上市定位较低。大股东还有减持需求。正股还难有趋势性机会，但产品价格上涨等不排除带来短期交易性机会。

我们仍认为在103元以下齐翔转债适合低位埋伏，短期机会有限，但中长期表现有期待。

隧道转债：国资改革方案在拟定中，不改106-110元半仓止盈的判断。(完)