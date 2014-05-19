《交易视点》中国转债新规对短期转债影响略负面--中金

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透北京5月19日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，新推出的“9号文”将产生涟漪效应，推动广义信用供给能力下降，经济增长面临考验，货币政策难紧，信贷等政策值得关注，激发更多信用事件出现，标债市场迎来更大发展契机。
归结到转债市场，“9号文”短期整体影响略偏负面。好在转债债底支撑越来越明显，负面冲击幅度会非常有限。
**转债品种缺乏方向感**
上周股、债市场都没有出明显的趋势性，表现异常纠结。相应的转债品种无疑也缺乏方向感。
其中，1、经济数据方面，经济增长数据仍疲软，M2超预期让市场备感尴尬。
2、股市虽政策呵护不断，但IPO“堰塞湖”仍是压抑市场短期情绪的最关键因素。
3、债市在获利回吐等压力下也出现了纠结走势，交易所低等级产业债表现略好。
**同业新规**
一行三会和外管局联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》，即市场所称的“9号文”（银发127号文、银监140号文），进一步规范银行同业业务。
我们认为这将是影响本周股市、债市以及转债市场的关键事件，值得我们详细探讨。
银行同业创新是旺盛的融资需求、表内融资受限、银行逐利、监管套利等的共同产物。同业创新等是导致2013年债市走熊、资金面剧烈波动的核心因素。
其中，三方买入返售由于解决了资本金消耗的难题被称为“同业神器”。本次“9号文”中第五条是核心，直接叫停三方买入返售，限定了买入返售的标的资产。
需要特别注意的是，“9号文”五部委联合发布，监管态度取得一致，压缩了多头监管导致的监管套利空间。“影子贷款”业务并未完全堵死，但资本金消耗等方面难比三方买返。
**涟漪效应**
“9号文”将产生的涟漪效应？一石激其千层浪。可能的影响将包括如下方面：
1、广义信用供给能力下降，经济增长面临考验。
2、非标转化的顺利与否有可能引发更多现金流问题，从而激发更多信用事件出现。
3、政策影响方面，一只手硬，一只手会软，货币政策至少难紧，而信贷等政策值得关注。
4、“开正门，堵偏门”，标债市场迎来更大发展契机。
具体到对股市、债市的影响几何？1、从盈利预期、风险偏好、供给等角度短期利空股市，但中长期否极泰来机会也在酝酿。
对债市的影响几何？短线偏利好，但逢利好获利回吐压力较大，加剧信用债分化，总体而言难阻“中场休息”的到来。
综上，归结到转债市场，有何种影响？我们认为需要分为如下几个层面：1、股市对转债市场的影响一般而言相对更大，结合IPO重启的大环境，“9号文”短期整体影响略偏负面。好在转债债底支撑越来越明显，负面冲击幅度会非常有限。
2、不改变二季度对转债市场“择个券，傍纯债，控仓位”的总体思路不改，前期 “止盈后耐心等待”的判断维持不变，方向上转为逢调整低吸。
“傍纯债”机会在减弱，但考虑冲击成本，波段操作空间不大。若“9号文”冲击幅度超预期，建议投资者乘机逢低吸纳。
3、银行转债首当其冲，影响偏负面，但由于之前股价中已经有所反应，冲击幅度有限，其中民生转债受冲击幅度稍大。
**个券点金**
热点个券方面，齐翔转债：转债上市定位较低。大股东还有减持需求。正股还难有趋势性机会，但产品价格上涨等不排除带来短期交易性机会。
我们仍认为在103元以下齐翔转债适合低位埋伏，短期机会有限，但中长期表现有期待。
隧道转债：国资改革方案在拟定中，不改106-110元半仓止盈的判断。(完)
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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