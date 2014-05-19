《中国债市每日综述》同业新规露脸现券波澜有限，关注半年末资金动向

* 同业业务新规终露脸，现券短暂走强后归于平静

* 市场此前已有预期，对债市虽有利好但难立竿见影

* 缴税影响令资金略有收紧，关注半年末资金动向

* 新债热度继续降温，二级市场欠缺动力

路透上海5月19日 - 市场期待已久的同业业务监管新规终于揭开面纱，受部分“非标”投资可能转投债市的预期推动，中国银行间债市周一金融债收益率盘初一度有约5个基点(bp)的下滑，但市场的乐观情绪仅短暂维系，随后卖压加大，收益率转而回升至上日收盘附近。

市场人士指出，对于同业业务的进一步规范，市场已有预期，其对债市的利好也部分反映到了此前的市场走势中，短期内同业业务的调整也是个渐进的过程，对债市的影响亦难立竿见影。

他们并认为，受缴税因素影响今日资金面略显收紧，而半年末时点渐行渐近，短期流动性的不确定性犹存，在这一因素明朗前，债市走强仍受抑制。

“市场反应还好吧，先下后上，几个点(的波动)，(同业新规)之前其实也有点预期了。”华东一银行交易主管称。

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

上海一银行交易员谈到，除了半年末前的资金面还有一些变数外，最近猪肉、鸡蛋等食品价格的涨幅较大，在4月CPI同比涨幅较低的情况下，未来若出现反弹，对债市的压力也值得关注。

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点，PPI则为连续第26个月负增长。

而今日下午招标的农发行新债定位虽仍稍低于二级水平，但与之前的新债追逐热潮相比，热度仍在逐渐降温，二级市场也暂时失去重要推动力。

前述交易主管指出，“之前的太不正常了，一级和二级差距太大了，现在算是逐渐回归理性吧。”

农业发展银行下午招标的三期固息增发债，中标结果虽均低于二级，但需求较之前一级稳中再降。市场人士表示，三期增发债投标倍数在3倍左右，显示一级市场整体需求尚可，但机构投标参与积极性较之前则继续降温。

剩余期限约4.66年的固息国开债最新成交收益率 为5.04%，上日尾盘为5.05%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.952元，较上日结算价微涨0.004元。

**资金面略显收紧**

银行间资金市场周一主要质押式回购加权利率 表现平静仅窄幅波动，三个月shibor下跌。但交易员表示，财税缴款影响已有显现，与上周相比早盘流动性稍有向紧，机构融入略显不易。

他们并指出，虽然场内宽松度有所收敛，但整体情绪尚属稳定，机构对本周央行延续小幅净投放，扶助市场渡过季节时点的期待在升温。

北京一大型银行交易员表示，今日市场内资金供给意愿不及上周，应是与财税缴款影响有关。不过当前情绪尚比较稳定，因机构对公开市场本周续净投放的预期较高。

“观察看看公开市场吧，估计会净投放，现在的回笼只要靠一级交易商主动去报，大家报的少了，就主动形成净投放了。”该交易员说。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。本周公开市场到期资金规模为1,850亿元，全部为正回购。

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,037.13亿元，上日为8,092.70亿元；其中隔夜品种成交7,016.82亿元，上日为7,295.61亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4207 2.3633 +5.74 7,016.82

七天 3.0908 3.0998 -0.90 777.44

14天 3.1676 3.0917 +7.59 515.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2100 3.4800 -27.00 2,595.56

七天 3.9900 3.1450 +84.50 418.98

14天 4.0000 3.4750 +52.50 32.87

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4200 2.4000 +2.00 --

七天 3.1000 3.1500 -5.00 --

14天 3.1000 3.1000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3960 2.3700 +2.60 --

七天 3.1000 3.1290 -2.90 --

三个月 5.2142 5.2418 -2.76 --

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