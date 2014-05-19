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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 15:17 BJT

韩国个股：浦项钢铁拟到2016年营业利润较去年提高67%

路透首尔5月19日 - 全球第五大钢铁商--韩国浦项钢铁 周一称，将出售非核心业务并减持对附属企业的持股，旨在到2016年将营业利润较去年提高67%。

浦项钢铁在声明中未提供关于此项重组计划的更多细节。浦项钢铁旗下拥有超过40家附属企业。

该公司表示，计划将2016年合并报表营业利润提升至5万亿韩元(48.8亿美元)，而去年这一数字为3万亿韩元。

浦项钢铁过去四年总债务增长逾一倍至37.7万亿韩元(368.1亿美元)，因行业不景气且前任董事长加大投资所致。(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)
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