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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:32 BJT

更新版 1-新债招标：农发行三期增发债结果略低于二级，市场需求稳中再降

* 农发行三期债中标收益率均低于二级

* 一级市场机构配置需求为主

* 交易型机构参与热情再降

* 投标倍数显示市场整体需求尚可 (新增更多评论)

路透上海5月19日 - 中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债，中标结果虽均低于二级，但需求较之前一级稳中再降。市场人士表示，三期增发债投标倍数在3倍左右，显示一级市场整体需求尚可，但机构投标参与积极性较之前则继续降温。

业内人士周一透露，农发行下午招标的一年、三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为4.4985%、4.8792%和5.0103%；投标倍数为3.03倍、3.08倍和2.99倍。

“我们这边需求感觉比较差，一年期(中标收益率)比预期略高，跟近期短债供给多有点关系，不过从倍数来看，整体需求还是不错。”华南一参与投标的券商交易员表示。

“大行还是有需求，但是交易盘几乎没有了。”华北另一银行交易员称，虽然从三期新债投标倍数看好于市场预期，但是参与投标情况看，需求总来说其实真的并没有很多。

该三期债分别为农发行今年第30期 、33期和22期 的增发债，各期限发行上限均为50亿元。

银行间市场固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五年品种最新收益率分别为4.5464%、4.9558%和5.0747%。

具体发行条款如下：

30期第三次增发 33期首次增发 22期第三次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 5月23日 5月22日 5月22日

起息日 4月16日 5月14日 3月21日

发行期 5/20-5/23 5/20-5/22 5/20-5/22

上市日 5月27日 5月28日 5月28日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

票面利率 4.75% 4.83% 5.25%

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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