更新版 1-新债招标：农发行三期增发债结果略低于二级，市场需求稳中再降

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 农发行三期债中标收益率均低于二级
* 一级市场机构配置需求为主
* 交易型机构参与热情再降
* 投标倍数显示市场整体需求尚可 (新增更多评论)
路透上海5月19日 - 中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债，中标结果虽均低于二级，但需求较之前一级稳中再降。市场人士表示，三期增发债投标倍数在3倍左右，显示一级市场整体需求尚可，但机构投标参与积极性较之前则继续降温。
业内人士周一透露，农发行下午招标的一年、三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为4.4985%、4.8792%和5.0103%；投标倍数为3.03倍、3.08倍和2.99倍。
“我们这边需求感觉比较差，一年期(中标收益率)比预期略高，跟近期短债供给多有点关系，不过从倍数来看，整体需求还是不错。”华南一参与投标的券商交易员表示。
“大行还是有需求，但是交易盘几乎没有了。”华北另一银行交易员称，虽然从三期新债投标倍数看好于市场预期，但是参与投标情况看，需求总来说其实真的并没有很多。
该三期债分别为农发行今年第30期 、33期和22期 的增发债，各期限发行上限均为50亿元。
银行间市场固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五年品种最新收益率分别为4.5464%、4.9558%和5.0747%。
具体发行条款如下：
30期第三次增发 33期首次增发 22期第三次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 5月23日 5月22日 5月22日
起息日 4月16日 5月14日 3月21日
发行期 5/20-5/23 5/20-5/22 5/20-5/22
上市日 5月27日 5月28日 5月28日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
票面利率 4.75% 4.83% 5.25%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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