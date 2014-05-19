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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 15:38 BJT

金属期市：LME期铜触及11周高位，受供应紧俏支撑

0705 GMT，LME三个月期铜 上涨1.3%，报每吨6,949美元，抹去上个交易日的小跌幅。期铜稍早曾触及3月7日以来最高点6,954美元，较3月中触及的约三年低点反弹了近10%。

期铜已经升穿100日移动均线切入位，对于使用技术分析的交易商而言，这是个买入讯号。

上海期交所主力8月期铜合约 跳涨1.2%，报每吨48,950元人民币。

LME期镍 上升2.8%至每吨19,562美元，脱离上周触及的27个月高位21,625美元，但年内迄今的涨幅仍超过40%。

以镍矿石而言，印尼已经证明那些抱持怀疑态度的人错了，因为镍价飙涨，而苦缺原材料的中国生产商，也开始将设备运往印尼，用于当地的加工厂。

经纪商Triland认为，近期看，镍价格料将整固。“镍在短期内不太可能重返21,600美元。”（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 杜明霞/艾茂林)
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