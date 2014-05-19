金属期市：LME期铜触及11周高位，受供应紧俏支撑

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
0705 GMT，LME三个月期铜 上涨1.3%，报每吨6,949美元，抹去上个交易日的小跌幅。期铜稍早曾触及3月7日以来最高点6,954美元，较3月中触及的约三年低点反弹了近10%。
期铜已经升穿100日移动均线切入位，对于使用技术分析的交易商而言，这是个买入讯号。
上海期交所主力8月期铜合约 跳涨1.2%，报每吨48,950元人民币。
LME期镍 上升2.8%至每吨19,562美元，脱离上周触及的27个月高位21,625美元，但年内迄今的涨幅仍超过40%。
以镍矿石而言，印尼已经证明那些抱持怀疑态度的人错了，因为镍价飙涨，而苦缺原材料的中国生产商，也开始将设备运往印尼，用于当地的加工厂。
经纪商Triland认为，近期看，镍价格料将整固。“镍在短期内不太可能重返21,600美元。”（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 杜明霞/艾茂林)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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