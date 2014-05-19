台湾债市：10年券殖利率连四跌再创逾九个月新低，卖压相对有限

* 指标公债殖利率先升后跌再创低位，卖压有限 * 10年券较五年券更看多 * 五年公债明估在1.00-1.03%，10年券在1.46-1.50% 路透台北5月19日 - 台湾指标10年公债殖利率周一连续第四日收跌。交易员称，虽然美 国数据强劲削弱了债市的避险买盘，但在台债方面因筹码相对沈淀，卖压不大，气氛仍偏多 下，指标台债殖利率仍收至逾九个月的低位。 比起五年公债，今日10年期指标债103/6期殖利率下跌较多。交易员表示，终端的投资 买盘持续对中长券胃纳升高，将是压低中长期公债殖利率最大的助力。而监于未来央行可能 升息的压力，短期公债殖利率向上弹升幅度将更快，因此五年期公债殖利率跌幅相对有限。 〞跟之前之一样还是殖利率曲线走平的story.〞一位大型银行交易员说。 另一证券商交易员也说，今日台债虽然交易量很低，但是卖压没有预期来得大，买盘介 入后殖利率转而收跌，台债后势仍相对乐观。 〞美债殖利率还没有见底的情况下，大概对台债的利空都会很有限。〞前述证券商交易 员表示。 从台湾10年期指标公债图 来看，今日103/6期公债收盘殖利率1.4825%，为 去年7月29日1.4650%以来收盘新低。 **多方寄望30年公债标售** 交易员表示，目前持有台债多头部位的可能多是想持有到到期的投资部位，因此筹码相 当沈淀，在波动的过程中抛券卖压相对有限。 他们认为，本周五将标售的30年期公债可能是下一个多头凭藉的重点。由于美债方面退 休基金对于中长券的需求热切，反观台债部分投资盘如寿险及邮局，对长券的胃纳也一直很 好，这令市场认为30年期公债的标售结果仍以偏向利多的机会为大。 〞台债要再走多还要有助力，就看是什么了。〞一位小型证券商交易员认为。 不过他也说，虽然台债目前仍偏多，但殖利率要急跌恐怕也有困难，主要还是美债目前 的殖利率水位已低，短期之内也难有大跌的机会。因此，明日五年期公债103/4期A03104=T WO殖利率预估区间为1.00-03%，10年期公债103/6期 的区间则看1.46-1.50%。 央行将代财政部在下周五(23日)标售新一期30年公债103/8期，金额预定300亿台币，28 日交割。 美国公债价格周五走低，因意外强劲的楼市数据直指美国经济正逐步增强，带动指标10 年期公债收益率从六个月低位反弹。10年期德债收益率 周五报1.33%，较可比美 债收益率低1.19个百分点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.08 1.0180 1.0180-1.0275 32.5 10 103/6 -0.25 1.4825 1.4825-1.4940 14.5 注：*表创该券交易以来殖利率低位 本周全球重要经济事件与数据包括： 5/19(一)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔会议发言； 5/20(二)：台湾4月外销订单、台湾第一季经常帐、德国4月PPI、英国4月CPI和PPI数据 、美国Redbook连锁店销售、日本4月进出口、贸易收支、澳洲央行公布5月政策会议记录、 日本央行货币政策会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话； 5/21(三)：英国央行货币政策委员会5月会议投票结果、英国4月零售销售、美国抵押贷 款市场指数、欧元区5月消费者信心、美联储主席叶伦在纽约大学毕业典礼演说、欧洲央行 管委会会议、美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录； 5/22(四)：台湾4月失业率、汇丰中国5月制造业PMI初值、欧元区5月Markit制造业/服 务业/综合PMI初值、英国第一季GDP修正值、美国5月Markit制造业PMI初值、美国4月成屋销 售年率、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话； 5/23(五)：台湾标售30年公债、台湾4月工业生産和第一季经济成长率、德国第一季GDP 详细报告、美国4月新屋销售年率(万户)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话。 30 103/5 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.4825 5 103/4 1.0180 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)