欧元汇率：欧洲央行密切关注欧元走势--ECB管委魏德曼

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周一指出，欧洲央行决策制定者在采取政策决议前，将密切关注欧元 汇率。
在强调欧洲央行并无汇率目标的同时，魏德曼指出欧元汇价可能影响欧元区的物价发展。
魏德曼并称，低通胀的情形可能会持续一段时间。
“因此欧洲央行管委会在做出货币政策决定时，将非常密切关注汇率的进一步发展。”魏德曼在要在法兰克福一场金融会议发表的演讲稿指出。
然而他还表示，只单方面关注投资者买进欧元区主权债券对汇率上升的压力，而不考虑债券收益率下降起到的刺激效应，目光未免太过短浅。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)