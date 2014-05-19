欧元汇率：欧洲央行密切关注欧元走势--ECB管委魏德曼

路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周一指出，欧洲央行决策制定者在采取政策决议前，将密切关注欧元 汇率。

在强调欧洲央行并无汇率目标的同时，魏德曼指出欧元汇价可能影响欧元区的物价发展。

魏德曼并称，低通胀的情形可能会持续一段时间。

“因此欧洲央行管委会在做出货币政策决定时，将非常密切关注汇率的进一步发展。”魏德曼在要在法兰克福一场金融会议发表的演讲稿指出。