《张斌专栏》为周小川五道口讲话的态度和内容点个赞

（作者为路透中文特邀专栏作家，文章仅代表本人观点）

中国央行行长周小川近期在“五道口全球金融论坛”的讲话值得赞赏。好在两个地方，一是态度，二是内容。

政府服务公众，恰似厨师服务食客。厨师命令食客蒙着眼睛吃饭，蒙着眼睛埋单，食客不满意就批评食客，食客心里怎么想？厨师把菜品、原料、制作工艺、基于什么样的考虑制作这些菜品等完整的细节清清楚楚地靠诉食客，听取食客的意见，与美食专家商讨如何进一步改善菜品质量和性价比，食客花钱也高兴。

国内不少政府部门提供的是前一种服务，反观一些成熟国家的政府部门，服务公众的态度好很多，最起码表面上的态度诚恳很多。中国正处于经济结构和社会发展转型期，矛盾越来越大，政府和公众的关系越来越紧张。未来中国从中等收入国家迈进高收入国家，出路在于政府部门改善服务态度。改善服务的起点，是政府明确地告诉公众用什么代价做了什么事，是基于什么样的考虑才这么做。在此基础上，广泛听取大家的意见和批评，谋求工作上的改进。这样政府和公众皆大欢喜，大家日子都好过。

周小川行长在五道口全球金融论坛上的发言是一个好厨师的表现。不管大家同意还是不同意周行长讲的观点，央行行长把自己在一些重要问题上的想法明确地告诉大家，从态度上让人满意，值得更多地政府部门效仿。央行的工作当中，透明度尤其重要。金融市场不是活在今天，而是活在明天，储蓄者和投资者的行为都是建立在预期之上。央行的政策越是明确和透明，市场上达成共识越容易，实现政策目标的阻力越小。

周行长的发言主要讲了货币政策目标、货币政策工具、货币政策规则以及货币政策传导机制四个方面的内容，包含了他对“数量宽松货币政策、零下界、前瞻性指引、压力测试、宏观审慎”等最近几年的热点名词的理解，以及对中国货币政策独立性的看法。讲话的特色是在国际比较的背景下解释中国制定货币政策的思路。

这好比是厨师向食客解释其他名厨是怎么做的，他们为什么那么做，自己是怎么做，哪些地方和其他名厨做法一样，哪些地方不一样，是基于什么样的原因自己采取了不同的做法，最近一些流行的新做法为什么在自己这里不适用等等。通读下来，会让人感觉到他是一名用心的厨师。

而针对食客最关心的几个热点话题，周小川这位用心的厨师也一一提到。

首先是货币政策的目标，周行长不仅提到传统菜单中的物价稳定、国际收支平衡、经济增长、就业、金融稳定这五项传统菜，他还首次提到在中国经济转型期，改革发展也是货币政策目标考虑的新元素之一。

而对于外界关心的货币政策工具的使用，周小川认为要从数量工具向价格工具转，主要价格工具是一个短期政策利率或者政策利率区间，还可能配合一个中期利率。这其中有很多需要进一步解释的地方。依靠利率工具实现物价稳定、经济增长和就业目标，需要畅通的货币政策传导机制，目前的主要阻力在什么地方？是金融市场和金融产品建设不完善造成的收益率曲线不完整？还是诸如地方政府预算软约束和金融机构体制问题造成的微观主体行为扭曲？

不过，周小川也明白各类食材是特殊环境下的产物，他从侧面阐述了利率市场化面临的困境。他指出，2013、2014央行反复强调货币政策要从数量型工具向价格型工具转变，但后来很大程度上的没有实现转变，这里主要的问题是中国一段很长时间的国际顺差。使得为了实现汇率改革的渐进性、持续性和连续性，央行曾经一度大量购买外汇。