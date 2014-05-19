更新版1-企业并购：阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价

(新增阿斯利康拒绝最新报价的细节)

路透伦敦5月19日 - 英国药厂阿斯利康 周一拒绝了美国药商辉瑞 提高后的“最终”收购报价，尚不确定辉瑞是否将撤出旨在打造全球最大制药集团的计划。

辉瑞周日表示，已将对阿斯利康的收购报价提高至693亿英镑(1,166亿美元)，或每股55英镑，如果阿斯利康不接受这一报价，其将撤出竞购。 不料才过了几个小时，阿斯利康就予以回绝。

辉瑞希望打造全球最大的药企，总部设在纽约，但税基按英国标准计算，因为英国税率要比美国低。辉瑞的收购提议遭到阿斯利康以及许多政界人士和科学家的强烈反对，政界和科研人士担心这会损及就业和研究。

“辉瑞虽然提高收购价码，但成功的机会却在下降，”密西根大学罗斯商学院教授Erik Gordon说。“今天看来这项交易成功的机会比10天前来得低了。”

阿斯利康董事长Leif Johansson说，他在与辉瑞讨论时明确表示，董事会能建议的收购价，至少要比辉瑞周五提出的每股53.50英镑高出10%，即至少为每股58.85英镑。

除了价格不恰当，Johansson还抨击辉瑞的行动欠缺产业逻辑。

“辉瑞收购阿斯利康一事，基本上似乎是出自于企业财务利益，想藉此为股东节省成本，把税负压至最低。”Johansson说。

“从我们1月第一次开会到昨天最新的一场讨论，以及这期间无数次的电话沟通，辉瑞都没能提出让人信服的策略、业务或者价值理由。”

Bernstein分析师Tim Anderson说，如果收购案失败，两家公司股价都可能受到打击。(完)