亚洲橡胶：上海橡胶期货暴涨5%，受库存下滑刺激

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
青岛的库存高企，可能使东京期胶很难突破每公斤209-210日圆的关键阻力水准。中国经济增长疑虑让东京胶价今年已下挫约25%。
“青岛的库存非常高。我想本周210日圆将是关键阻力。”东京一分析师称。
东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶盘中高见每公斤208.4日圆，为4月底以来高位。结算价报206.5日圆，升6.5日圆。
“胶价在200日圆可能仍有支撑。涨逾209日圆后，就可能上探220。但仍需有强有力的消息，比如天气欠佳等消息来带动。”Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong称。
“如若不然，胶价将陷于狭幅区间。虽然上海(库存)在下降，但青岛的库存仍然很高。”Gu说。
新加坡商品交易所6月合约 最新报每公斤171.50美分，上涨2.40美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/张若琪 审校 张明钧/张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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