亚洲橡胶：上海橡胶期货暴涨5%，受库存下滑刺激

青岛的库存高企，可能使东京期胶很难突破每公斤209-210日圆的关键阻力水准。中国经济增长疑虑让东京胶价今年已下挫约25%。

“青岛的库存非常高。我想本周210日圆将是关键阻力。”东京一分析师称。

东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶盘中高见每公斤208.4日圆，为4月底以来高位。结算价报206.5日圆，升6.5日圆。

“胶价在200日圆可能仍有支撑。涨逾209日圆后，就可能上探220。但仍需有强有力的消息，比如天气欠佳等消息来带动。”Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong称。

“如若不然，胶价将陷于狭幅区间。虽然上海(库存)在下降，但青岛的库存仍然很高。”Gu说。

新加坡商品交易所6月合约 最新报每公斤171.50美分，上涨2.40美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/张若琪 审校 张明钧/张涛)