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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:10 BJT

路透基点：九家银行参加兴文投资股份有限公司13.5亿台币贷款--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，九家银行上周五签约参与兴文投资股份有限公司的13.5亿台币(4,500万美元)三年期贷款。

牵头行兼簿记行台新国际商业银行承贷4亿台币。台湾工业银行和华泰银行担任副牵头行，分别承贷1.8亿台币和1.36亿台币。

其它六家银行是：高雄银行(1.5亿台币)，日盛国际商业银行(1.3亿台币)，彰化银行(9,000万台币)，农业金库(8,800万台币)，阳信银行(8,800万台币)，台中商业银行(8,800万台币)。

如以前报导，这笔子弹式贷款由股票担保，并由中华开发金控前任总经理辜仲莹担保。该贷款较二级市场商业票据利率加码190个基点。

受邀参贷的银行若承贷2.70亿台币或以上规模，可得15个基点的前端费；承贷1.35亿到2.69亿台币的银行，将获得10个基点的费用。

在3月5日之前承贷的银行可获得5个基点的优惠费用。

如果贷款提取额不足70%，将会有25个基点的承诺费。

收益将用于2011年5月获得的13.5亿台币贷款的再融资以及投资。(完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
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