路透基点：九家银行参加兴文投资股份有限公司13.5亿台币贷款--TRLPC

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，九家银行上周五签约参与兴文投资股份有限公司的13.5亿台币(4,500万美元)三年期贷款。
牵头行兼簿记行台新国际商业银行承贷4亿台币。台湾工业银行和华泰银行担任副牵头行，分别承贷1.8亿台币和1.36亿台币。
其它六家银行是：高雄银行(1.5亿台币)，日盛国际商业银行(1.3亿台币)，彰化银行(9,000万台币)，农业金库(8,800万台币)，阳信银行(8,800万台币)，台中商业银行(8,800万台币)。
如以前报导，这笔子弹式贷款由股票担保，并由中华开发金控前任总经理辜仲莹担保。该贷款较二级市场商业票据利率加码190个基点。
受邀参贷的银行若承贷2.70亿台币或以上规模，可得15个基点的前端费；承贷1.35亿到2.69亿台币的银行，将获得10个基点的费用。
在3月5日之前承贷的银行可获得5个基点的优惠费用。
如果贷款提取额不足70%，将会有25个基点的承诺费。
收益将用于2011年5月获得的13.5亿台币贷款的再融资以及投资。(完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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