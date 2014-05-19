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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:24 BJT

中国货币市场：北京银行今年NCD发行额500亿元，各行总规模已超万亿

路透北京5月19日 - 中国北京银行股份有限公司 周一公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为500亿元人民币。至此，已披露发行年度计划的15家银行2014年存单发行总规模已超万亿元，达10,300亿元。

上周，随着上海银行和江苏银行分别公布今年NCD发行计划，意味NCD发行主体进一步扩容，添上城商行的名字。

截至本周一，在原有范围的14家银行中，根据公开发行情况统计，兴业银行 发行期数最多，为11期；浦发银行 、中信银行 、招商银行 和农行 等发行期数略少。

联合资信评估有限公司对北京银行的主体评级为AAA。发行方式包括公开发行和定向发行，其中前者具体有招标和报价两种方式。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

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合计 10,300

截至2013年9月30日，北京银行实现归属母公司股东的净利润110亿元，比上年同期增加10亿元，增幅10%，年化资产利润率1.22%，年化资本利润率18.87%，该行资本充足率11.88%，核心一级资本充足率9.65%。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

参看细节，请点选中国货币网网站 here (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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