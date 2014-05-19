中国货币市场：北京银行今年NCD发行额500亿元，各行总规模已超万亿

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透北京5月19日 - 中国北京银行股份有限公司 周一公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为500亿元人民币。至此，已披露发行年度计划的15家银行2014年存单发行总规模已超万亿元，达10,300亿元。
上周，随着上海银行和江苏银行分别公布今年NCD发行计划，意味NCD发行主体进一步扩容，添上城商行的名字。
截至本周一，在原有范围的14家银行中，根据公开发行情况统计，兴业银行 发行期数最多，为11期；浦发银行 、中信银行 、招商银行 和农行 等发行期数略少。
联合资信评估有限公司对北京银行的主体评级为AAA。发行方式包括公开发行和定向发行，其中前者具体有招标和报价两种方式。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
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合计 10,300
截至2013年9月30日，北京银行实现归属母公司股东的净利润110亿元，比上年同期增加10亿元，增幅10%，年化资产利润率1.22%，年化资本利润率18.87%，该行资本充足率11.88%，核心一级资本充足率9.65%。
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看细节，请点选中国货币网网站 here (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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