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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 16:22 BJT

香港股市：H股收低，受中资银行类股拖累

但非中国金融股上涨则支撑恒生指数。汇丰控股 上涨0.8%。

消费必需品个股下拖累大盘。百丽国际 下挫3.2%。

中国旺旺 继上周五重跌6.4%后，今日续跌1.3%。康师傅控股 扬升0.5%，此前该公司公布第一季净利按年增加22.4%。

香港中旅 下滑1.9%，此前该公司称其高管接受调查。 (完)
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