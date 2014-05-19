新闻稿：欧洲央行等几家央行宣布新的黄金协议

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
为了澄清各自对黄金头寸的意图，第四份CBGA的签字央行宣布以下声明：
黄金仍然是全球货币储备的重要组成；
签字央行将继续协调彼此的黄金交易，以避免市场动荡；
签字央行指出，目前没有计划大量出售黄金；
在现有协议到期后，新协议自2014年9月27日起生效，五年后进行审议。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧/艾茂林)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。