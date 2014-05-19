新闻稿：欧洲央行等几家央行宣布新的黄金协议

为了澄清各自对黄金头寸的意图，第四份CBGA的签字央行宣布以下声明：

黄金仍然是全球货币储备的重要组成；

签字央行将继续协调彼此的黄金交易，以避免市场动荡；

在现有协议到期后，新协议自2014年9月27日起生效，五年后进行审议。(完)