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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 16:21 BJT

新闻稿：欧洲央行等几家央行宣布新的黄金协议

为了澄清各自对黄金头寸的意图，第四份CBGA的签字央行宣布以下声明：

黄金仍然是全球货币储备的重要组成；

签字央行将继续协调彼此的黄金交易，以避免市场动荡；

签字央行指出，目前没有计划大量出售黄金；

在现有协议到期后，新协议自2014年9月27日起生效，五年后进行审议。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧/艾茂林)
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