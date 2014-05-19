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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:28 BJT

路透基点：恒信金融租赁贷款吸引10家银行参贷，规模增至1.23亿美元

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，恒信金融租赁有限公司的两年期境外定期贷款案吸引了10家银行参贷，规模已增至1.23亿美元。

唯一牵头行兼簿记行为渣打银行，承贷2,000万美元。

工银亚洲及上海浦东发展银行香港分行分别承贷2,000万美元，共享牵头行头衔。

主办行为永丰银行香港分行，提供1,500万美元贷款，另外有三家银行各承贷1,000万美元，取得安排行头衔，这三家分别是：台湾银行香港分行、彰化银行OBU、合作金库银行OBU。

四家银行以高级经理行头衔参贷，分别是：华泰银行(承贷500万美元)、台新银行(500万美元)、元大银行(500万美元)、板信商业银行(300万美元)。

一如先前的报导，本项分期偿还贷款以应收账款为抵押，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。浏览此前报导，请点击 。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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