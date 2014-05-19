路透基点：恒信金融租赁贷款吸引10家银行参贷，规模增至1.23亿美元

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，恒信金融租赁有限公司的两年期境外定期贷款案吸引了10家银行参贷，规模已增至1.23亿美元。
唯一牵头行兼簿记行为渣打银行，承贷2,000万美元。
工银亚洲及上海浦东发展银行香港分行分别承贷2,000万美元，共享牵头行头衔。
主办行为永丰银行香港分行，提供1,500万美元贷款，另外有三家银行各承贷1,000万美元，取得安排行头衔，这三家分别是：台湾银行香港分行、彰化银行OBU、合作金库银行OBU。
四家银行以高级经理行头衔参贷，分别是：华泰银行(承贷500万美元)、台新银行(500万美元)、元大银行(500万美元)、板信商业银行(300万美元)。
一如先前的报导，本项分期偿还贷款以应收账款为抵押，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。浏览此前报导，请点击 。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
CoreLogic为房地产谘询研究公司。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选