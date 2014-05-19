重发-欧元债市：爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，受评等调升激励

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
(重发以删除赘字)
路透伦敦5月19日 - 爱尔兰公债收益率(殖利率)周一小跌，因穆迪将爱尔兰评等调升两个级距，理由是爱尔兰拥有强劲成长动能，料将加速财政整顿及降低国家债务。
爱尔兰债务相当于国内生产总值(GDP)的120%，政府债务压力仍在欧元区名列前茅。但爱尔兰今年经济成长率料达2%，且评等料将进一步获得调升，公债表现应会持续优于其他高负债欧元区国家。
“爱尔兰原本是欧元区最弱国家之一...现在则处于评等调升，爱尔兰应该会比其他成员国表现更好，”RBC欧洲利率策略主管Peter Schaffrik称。
欧洲市场周五收盘后，穆迪将爱尔兰信贷评等由Baa3上调至Baa1，与其他两家主要评级机构对爱尔兰的评级水平一致。
标准普尔6月6日将重新审查爱尔兰评级，很多人预计标普对爱尔兰的正面评级展望，意味着将再次上调爱尔兰评级。惠誉8月中将跟进。
爱尔兰10年期公债收益率 周一下滑4个基点至2.65%，略高于上周所及的纪录低点。表现超越西班牙 、意大利 和葡萄牙可比公债收益率 ，后三者均下降1个基点，分别降至2.96%，3.06%和3.77%。
葡萄牙退出援救计划，为欧元区二线国家带来额外提振。
上周末段希腊公债遭到残酷抛售，这种状况周一似乎得到控制，不过政府不稳定仍让投资者紧张不安。
希腊10年期公债收益率下降10个基点至6.79%，脱离上周所及的两个月高位。
外界密切关注本周的欧洲选举。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 于春红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)