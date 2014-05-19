重发-欧元债市：爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，受评等调升激励

(重发以删除赘字)

路透伦敦5月19日 - 爱尔兰公债收益率(殖利率)周一小跌，因穆迪将爱尔兰评等调升两个级距，理由是爱尔兰拥有强劲成长动能，料将加速财政整顿及降低国家债务。

爱尔兰债务相当于国内生产总值(GDP)的120%，政府债务压力仍在欧元区名列前茅。但爱尔兰今年经济成长率料达2%，且评等料将进一步获得调升，公债表现应会持续优于其他高负债欧元区国家。

“爱尔兰原本是欧元区最弱国家之一...现在则处于评等调升，爱尔兰应该会比其他成员国表现更好，”RBC欧洲利率策略主管Peter Schaffrik称。

欧洲市场周五收盘后，穆迪将爱尔兰信贷评等由Baa3上调至Baa1，与其他两家主要评级机构对爱尔兰的评级水平一致。

标准普尔6月6日将重新审查爱尔兰评级，很多人预计标普对爱尔兰的正面评级展望，意味着将再次上调爱尔兰评级。惠誉8月中将跟进。

爱尔兰10年期公债收益率 周一下滑4个基点至2.65%，略高于上周所及的纪录低点。表现超越西班牙 、意大利 和葡萄牙可比公债收益率 ，后三者均下降1个基点，分别降至2.96%，3.06%和3.77%。

葡萄牙退出援救计划，为欧元区二线国家带来额外提振。

上周末段希腊公债遭到残酷抛售，这种状况周一似乎得到控制，不过政府不稳定仍让投资者紧张不安。

希腊10年期公债收益率下降10个基点至6.79%，脱离上周所及的两个月高位。

外界密切关注本周的欧洲选举。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]