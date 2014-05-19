离岸人民币：易方达在欧洲推出RQFII A股ETF，首支在Euronext挂牌

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 在欧洲力争成为离岸人民币中心之际，中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司周一于欧洲推出一支RQFII（人民币合格境外机构投资者）A股交易所买卖基金（ETF），这将是首支在NYSE EURONEXT交易所挂牌的RQFII ETF，将可吸引更多欧洲投资者进入中国市场。
该支ETF追踪MSCI（摩根士丹利资本国际）中国A股指数，是由易方达与ETF证券管理公司（ETF Securities）合作推出，将同时在伦敦、法兰克福、泛欧交易所阿姆斯特丹（Euronext Amsterdam）挂牌，也是首支三地挂牌的RQFII ETF。
易方达香港董事总经理曾科指出，随着中国金融改革以及人民币国际化推进，愈来愈多投资者对于中国市场感兴趣，该指数更全面地覆盖A股板块，预料将提供欧洲投资者进一步投资渠道。
“根据我们上次去欧洲路演，很多客户已经开始看中国这个市场，＂他在接受路透专访时说，“以前中国与国际是不接轨的，现在开放的步调愈来愈快，与国际接轨的速度加快，投资者的反应是正面的。”
他表示，路演的过程中，不少投资者关心中国出口下滑等宏观经济变动，以及信用风险。在了解信用事件目前仅发生在小型公司后，对于中国的情况更能作出评估。
“中国股市估值已相对便宜，虽然不能说已经见底，但对长期投资者来说，可以开始考虑建仓。”曾科说。
他同时指出，MSCI正在评估将A股纳入新兴市场指数，届时也将吸引更多投资者注意中国市场。
MSCI于今年稍早开始进行把中国A股加入其MSCI新兴市场指数 的相关咨询程序。MSCI亚太股市研究主管谢征傧估计，在指数调整计划获得通过后，一年内会有120亿美元资金将投向A股市场。
人民币离岸中心正由香港、新加坡、台湾等亚洲地区，向欧洲辐射。伦敦已于去年获得800亿元人民币的RQFII试点额度，而中德两国正就建立人民币清算协议积极进行安排。
曾科表示，除了这些地方以外，未来亦会寻求在欧洲其他交易所挂牌。
中国于2011年宣布RQFII试点，允许境外合格公司运用在离岸市场筹集的人民币资金投资境内证券及固定收益市场。至今年4月30日止，中国国家外汇管理局已批准人民币合格境外机构投资者62家，获批额度共计2,156亿元人民币。 （完） (记者 李珊珊/陈敏; 审校 张喜良)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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