离岸人民币：易方达在欧洲推出RQFII A股ETF，首支在Euronext挂牌

路透香港5月19日 - 在欧洲力争成为离岸人民币中心之际，中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司周一于欧洲推出一支RQFII（人民币合格境外机构投资者）A股交易所买卖基金（ETF），这将是首支在NYSE EURONEXT交易所挂牌的RQFII ETF，将可吸引更多欧洲投资者进入中国市场。

该支ETF追踪MSCI（摩根士丹利资本国际）中国A股指数，是由易方达与ETF证券管理公司（ETF Securities）合作推出，将同时在伦敦、法兰克福、泛欧交易所阿姆斯特丹（Euronext Amsterdam）挂牌，也是首支三地挂牌的RQFII ETF。

易方达香港董事总经理曾科指出，随着中国金融改革以及人民币国际化推进，愈来愈多投资者对于中国市场感兴趣，该指数更全面地覆盖A股板块，预料将提供欧洲投资者进一步投资渠道。

“根据我们上次去欧洲路演，很多客户已经开始看中国这个市场，＂他在接受路透专访时说，“以前中国与国际是不接轨的，现在开放的步调愈来愈快，与国际接轨的速度加快，投资者的反应是正面的。”

他表示，路演的过程中，不少投资者关心中国出口下滑等宏观经济变动，以及信用风险。在了解信用事件目前仅发生在小型公司后，对于中国的情况更能作出评估。

“中国股市估值已相对便宜，虽然不能说已经见底，但对长期投资者来说，可以开始考虑建仓。”曾科说。

他同时指出，MSCI正在评估将A股纳入新兴市场指数，届时也将吸引更多投资者注意中国市场。

MSCI于今年稍早开始进行把中国A股加入其MSCI新兴市场指数 的相关咨询程序。MSCI亚太股市研究主管谢征傧估计，在指数调整计划获得通过后，一年内会有120亿美元资金将投向A股市场。

人民币离岸中心正由香港、新加坡、台湾等亚洲地区，向欧洲辐射。伦敦已于去年获得800亿元人民币的RQFII试点额度，而中德两国正就建立人民币清算协议积极进行安排。

曾科表示，除了这些地方以外，未来亦会寻求在欧洲其他交易所挂牌。