《全球汇市》美元兑日圆走低，因美联储升息预期减弱拉低美债收益率

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3716 1.3692 +0.18 -0.21 1.3745
美元/日圆 101.36 101.49 -0.13 -3.74 105.30
欧元/日圆 139.03 138.96 +0.05 -3.87 144.63
美元/瑞郎 0.8911 0.8924 -0.15 -0.19 0.8928
英镑/美元 1.6817 1.6813 +0.02 +1.58 1.6556
美元/加元 1.0853 1.0855 -0.02 +2.19 1.0620
澳元/美元 0.9351 0.9361 -0.11 +4.91 0.8913
新西兰元/美元 0.8636 0.8621 +0.17 +5.24 0.8206
欧元/瑞郎 1.2224 1.2222 +0.02 -0.38 1.2271
欧元/英镑 0.8154 0.8140 +0.17 -1.72 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0299 8.9868 +0.48 +2.06 8.8474
美元/挪威克朗 5.9305 5.9320 -0.03 -2.24 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 高琦/李春喜/田建华/李婷仪 审校 艾茂林/杜明霞)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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