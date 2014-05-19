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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:31 BJT

《全球汇市》美元兑日圆走低，因美联储升息预期减弱拉低美债收益率

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3716 1.3692 +0.18 -0.21 1.3745

美元/日圆 101.36 101.49 -0.13 -3.74 105.30

欧元/日圆 139.03 138.96 +0.05 -3.87 144.63

美元/瑞郎 0.8911 0.8924 -0.15 -0.19 0.8928

英镑/美元 1.6817 1.6813 +0.02 +1.58 1.6556

美元/加元 1.0853 1.0855 -0.02 +2.19 1.0620

澳元/美元 0.9351 0.9361 -0.11 +4.91 0.8913

新西兰元/美元 0.8636 0.8621 +0.17 +5.24 0.8206

欧元/瑞郎 1.2224 1.2222 +0.02 -0.38 1.2271

欧元/英镑 0.8154 0.8140 +0.17 -1.72 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0299 8.9868 +0.48 +2.06 8.8474

美元/挪威克朗 5.9305 5.9320 -0.03 -2.24 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 高琦/李春喜/田建华/李婷仪 审校 艾茂林/杜明霞)
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