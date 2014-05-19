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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 16:33 BJT

金属期市：技术问题延误LME公布库存报告

路透伦敦5月19日 - 伦敦金属交易所(LME)周一表示，技术问题影响了部分市场数据报告，包括库存变化报告。

LME发表声明指出，所有其他系统都正常运作，包括交易、撮合及仓单管理系统。

库存变动的每日报告原定0800GMT公布。LME并未说明预计何时解决问题。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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