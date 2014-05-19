中国债市：信用债收益率估值变化较上周明显收窄，短涨长跌--NAFMII

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透北京5月19日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值曲线趋平坦化，其中短端涨长端跌。
本周，一年期各品种估值较上周涨幅均在5个基点(bp)以内，七年以上的中长期限跌幅则均在3bp以内，而上周全线回落幅度多在10个bp以上。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.35 +5 5.51 +4 5.63 +4 5.73 0
AAA 5.53 +3 5.71 -1 5.82 -1 5.99 -2
AA+ 5.84 +3 6.10 -1 6.35 +1 6.48 -2
AA 6.22 +5 6.59 -1 6.84 0 7.06 -2
AA- 7.23 +1 7.67 +2 8.07 +3 8.49 -2
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.82 -1 5.90 0 6.01 -1 6.20 -1
AAA 6.11 -2 6.17 -1 6.34 0 6.59 -1
AA+ 6.68 -1 6.74 -1 7.00 -1 7.27 -1
AA 7.28 -2 7.36 0 7.59 -1 8.02 -1
AA- 8.91 -3 8.98 -1 9.30 -1 9.51 -1
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。 (完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (发稿 曹巍浩/康熙泽； 审校 曾祥进)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
CoreLogic为房地产谘询研究公司。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选