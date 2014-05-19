《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透伦敦5月19日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：只要保持在1.3685美元支撑位上方，就仍有可能反弹到1.3775美元。若升穿1.3728美元，将进一步增大出现另一波修正上涨行情的机率。
* 美元/日圆：在上周四回落后，陷入窄幅区间，并在空头旗型形态底部交投。通常这种状况预示着2-3天内会向下突破，所以，今天或明天将是展开下跌修正走势的关键。如果美元/日圆持久跌破101.32，未来将有可能测试98.40。
* 欧元/日圆：b浪的底部138.79日圆上周五曾一度被突破，但不是持久跌破，因此已经确认会持续走低。当138.77/79的支撑位失守，料将加速下跌，指向137.30区域的(3)浪目标(之后的最低下档修正目标是134.39。)
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3709 1.3692 +0.12 -0.26 1.3745
美元/日圆 101.32 101.49 -0.17 -3.78 105.30
欧元/日圆 138.91 138.96 -0.04 -3.95 144.63
美元/瑞郎 0.8914 0.8924 -0.11 -0.16 0.8928
英镑/美元 1.6811 1.6813 -0.01 +1.54 1.6556
美元/加元 1.0852 1.0855 -0.03 +2.18 1.0620
澳元/美元 0.9348 0.9361 -0.14 +4.88 0.8913
新西兰元/美元 0.8637 0.8621 +0.19 +5.25 0.8206
欧元/瑞郎 1.2222 1.2222 +0.00 -0.40 1.2271
欧元/英镑 0.8154 0.8140 +0.17 -1.72 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0345 8.9868 +0.53 +2.11 8.8474
美元/挪威克朗 5.9419 5.9320 +0.17 -2.05 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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