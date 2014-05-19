版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 17:22 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月19日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：只要保持在1.3685美元支撑位上方，就仍有可能反弹到1.3775美元。若升穿1.3728美元，将进一步增大出现另一波修正上涨行情的机率。

* 美元/日圆：在上周四回落后，陷入窄幅区间，并在空头旗型形态底部交投。通常这种状况预示着2-3天内会向下突破，所以，今天或明天将是展开下跌修正走势的关键。如果美元/日圆持久跌破101.32，未来将有可能测试98.40。

* 欧元/日圆：b浪的底部138.79日圆上周五曾一度被突破，但不是持久跌破，因此已经确认会持续走低。当138.77/79的支撑位失守，料将加速下跌，指向137.30区域的(3)浪目标(之后的最低下档修正目标是134.39。)

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3709 1.3692 +0.12 -0.26 1.3745

美元/日圆 101.32 101.49 -0.17 -3.78 105.30

欧元/日圆 138.91 138.96 -0.04 -3.95 144.63

美元/瑞郎 0.8914 0.8924 -0.11 -0.16 0.8928

英镑/美元 1.6811 1.6813 -0.01 +1.54 1.6556

美元/加元 1.0852 1.0855 -0.03 +2.18 1.0620

澳元/美元 0.9348 0.9361 -0.14 +4.88 0.8913

新西兰元/美元 0.8637 0.8621 +0.19 +5.25 0.8206

欧元/瑞郎 1.2222 1.2222 +0.00 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8154 0.8140 +0.17 -1.72 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0345 8.9868 +0.53 +2.11 8.8474

美元/挪威克朗 5.9419 5.9320 +0.17 -2.05 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐