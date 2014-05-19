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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:38 BJT

离岸人民币：台湾金管会月底或惩处已金检的八家承做TRF的银行--中央社

路透台北5月19日 - 台湾官方通讯社--中央社周一报导，金管会针对日前已金检的八家银行已要求针对其金检缺失陈述意见。若需要惩处预计将在月底前处分。

台湾金管会日前暂停永丰金 旗下银行一年TRF业务，是台湾官方首度裁罚银行推展人民币衍生商品业务时的疏失。

金管会主委曾铭宗今日赴立法院备进行〞金融业务开放与相对应的金融业务管理-TRF等衍生性金融商品、投资型保单以及国际金融业务分行(OBU)〞专案报告。

中央社引述曾铭宗表示，金管会已金检九家银行，其中已经处分永丰银行，其他八家也检查出缺失，但有些缺失并不严重，现在这八家银行正处陈述意见的程序，若要处分预计是在5月底前。

人民币自今年2月打破单向升值转贬以来，一度在4月底时触及6.2676的18个月低位，今年累计贬幅达到约3.4%。押注人民币单边升值的投资/投机者无不受到波及。

在人民币衍生性商品多元且复杂的离岸市场上，人民币TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)卖出选择权遭受双倍杠杆赔付风险引爆，成为近期人民币大贬后其中一个最明显的例子。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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