离岸人民币：台湾金管会月底或惩处已金检的八家承做TRF的银行--中央社

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透台北5月19日 - 台湾官方通讯社--中央社周一报导，金管会针对日前已金检的八家银行已要求针对其金检缺失陈述意见。若需要惩处预计将在月底前处分。
台湾金管会日前暂停永丰金 旗下银行一年TRF业务，是台湾官方首度裁罚银行推展人民币衍生商品业务时的疏失。
金管会主委曾铭宗今日赴立法院备进行〞金融业务开放与相对应的金融业务管理-TRF等衍生性金融商品、投资型保单以及国际金融业务分行(OBU)〞专案报告。
中央社引述曾铭宗表示，金管会已金检九家银行，其中已经处分永丰银行，其他八家也检查出缺失，但有些缺失并不严重，现在这八家银行正处陈述意见的程序，若要处分预计是在5月底前。
人民币自今年2月打破单向升值转贬以来，一度在4月底时触及6.2676的18个月低位，今年累计贬幅达到约3.4%。押注人民币单边升值的投资/投机者无不受到波及。
在人民币衍生性商品多元且复杂的离岸市场上，人民币TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)卖出选择权遭受双倍杠杆赔付风险引爆，成为近期人民币大贬后其中一个最明显的例子。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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