投行观点：中俄天然气价可能贴近中亚气价，有助中国提高供应量--瑞信

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 投行瑞信的报告称，预计中国与俄罗斯有机会于今年内达成天然气供应协议，价格贴近中亚气价，此将有助中国提高天然气供应量。
据新华社周一报导，俄罗斯总统普京称中俄天然气协议准备工作已进入“最后阶段”。普京将于5月20-21日访华。
瑞信的报告称，俄罗斯拥有世界第二大天然气储备，现时主要通过乌克兰供气到欧洲，但由于近期两国关系紧张，俄罗斯有更大诱因去落实对中国供气，令中俄气价谈判分歧收窄，估计每百万英热单位的气价为9-11美元，贴近目前中国从中亚进口气价10美元/百万英热单位，并较亚洲现货液化天然气（LNG）价低30-50%。
瑞信相信，中俄两国有机会于今年内签订协议，自2018年起俄罗斯对中国开始供气，这样便可填补中国天然气供应缺口，令中国有望于2020年达到4,200亿立方米之供应量。
“除了从俄罗斯进口天气，中国本土页岩气发展亦好于预期，估计2015-2020年间中国天然气供应量的复合增长率达10%。”该行分析师戴淮在报告中称。
中国国家发改委在4月发布的“关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见”中提出，将增加天然气供应，中国2020年天然气供应能力目标为4,000亿立方米，力争达到4,200亿立方米。
瑞信并称，预期中国于2020年从俄罗斯进口天然气200亿立方米，页岩气产量450亿立方米。基于对地质结构有更好的评估以及钻井成本下降，估计页岩气开发的收支平衡点有机会由现时14美元/百万英热单位降至10美元/百万英热单位。
瑞信认为，中国以合理价钱提高长期天然气供应，对于国内城市燃气供应商来说具有正面作用，因此前投资者担忧中国加大LNG供应会导致城市供气商的利润受压，该行遂将城市燃气板块的投资评级由“减持”调高至“与大市持平”。
个股方面，瑞信将中国燃气 的投资评级由“落后大市”上调至“优于大市”，新奥能源 由“落后大市”升至“中性”，华润燃气 与北京控股 则维持“优于大市”。
中国燃气周一收升5.75%，报12.5港元；新奥能源升3.87%，报55港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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