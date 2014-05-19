香港数据：2-4月失业率持平于3.1%，连续四个月维持在16年来低水平

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透香港5月19日 - 香港政府周一公布，今年2-4月失业率为3.1%，持平于此前的1-3月，连续第四个月维持在16年来的低水平；就业不足率则由1-3月的1.2%上升至1.4%。
同期的总就业人口约372.48万人，较前三个月增加约3,800人；失业人口增加约2,300人至12.14万人。
劳工及福利局局长张建宗指出，劳工市场于2-4月仍紧张，经季节性调整的失业率为3.1%，连续第四个月维持在16年来的低水平。总就业人数轻微回升，接近历史高位。
与前三个月期比较，2-4月失业率上升主要见于楼房装饰、修葺及保养业和住宿服务业，而下跌则主要见于清洁及同类活动业和建造业内的地基及上盖工程。就业不足率方面，上升主要见于清洁及同类活动业和建造业。
短期展望方面，张建宗说,“本地经济持续温和增长，劳工市场在短期内预料会维持稳定。然而，全球经济复苏步伐仍有变数，美国联储局退市的过程也带来不确定性。这些发展对本地劳工市场有潜在影响，我们会保持警觉。”
失业率(%) 就业不足率(%)
14年2-4月 3.1* 1.4*
14年1-3月 3.1 1.2
13年12-14年2月 3.1 1.2
13年11-14年1月 3.1 1.3
13年10-12月 3.2 1.4
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
13年5-7月 3.3 1.5
13年4-6月 3.3 1.6
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
注： *初步数据。（完）
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