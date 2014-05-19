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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:37 BJT

东欧情势：普京下令在乌克兰边境军演俄部队返回基地--Interfax

路透莫斯科5月19日 - 国际文传电讯社(Interfax)周一报导，俄罗斯总统普京已下令，在该国和乌克兰接壤三个地区参加演习的部队返回常驻基地。

目前无法立即得知这道命令是否意味俄罗斯在近乌边境的部队将减少，北大西洋公约组织(NATO)曾表示俄罗斯在该地区聚集了约4万兵员。NATO和美国称，普京5月7日表示已从边境撤回军队后，并没有部队减少的迹象。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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