《路透晚报》--5月19日日间新闻摘要（国际版）

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
[市场摘要]
--日本股市：日圆走强打压日经指数下跌，中国增长忧虑也损及市场人气
日本股市日经指数周一下跌，延续上周五的跌势，因日圆走强令投资者规避风险。另外，中国经济放缓的忧虑让中国股市走弱，这也打击此间市场人气。日经指数收低0.6%，报14,006.44点。东证股价指数下滑0.8%，收报1,150.07点。JPX-日经400指数下跌0.7%，报 10,491.39点。
--中国股市：沪综指收跌1.1%至三周新低，受治理整顿非标资产消息拖累
中国股市沪综指收跌1.1%至三周新低。央行等部门出台措施治理整顿非标资产的消息冲击银行权重股，并拖累大盘走低。分析师指出，未来管理层或出台更多稳增长措施，以对冲治理银行同业业务所带来的负面影响。沪综指收报2,005.183点，跌21.321点或1.05%，此前最低收盘为4月28日2,003.49点。上证A股今日成交额529亿元人民币，上日为515亿元。
--香港股市：H股收低，受中资银行类股拖累
香港股市H股收低，中资银行H股与A股一并下滑，因监管部门整顿银行间贷款市场且经济数据数据。恒生指数收平于22,704.50点。恒生国企指数下跌0.4%。但非中国金融股上涨则支撑恒生指数。汇丰控股上涨0.8%。
--汇市：美元兑日圆走低，因美联储升息预期减弱拉低美债收益率
美元兑日圆欧洲盘中努力要守住一道重要支撑位，因美国升息预期降温令美元受到打压。另外，英镑也承压，因阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价，该宗交易可能无法达成。0844GMT，欧元兑美元上涨0.14%至1.3711，美元兑日圆跌近0.2%至101.31，英镑兑美元近持平，报1.6809。
--欧元债市：爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，受评等调升激励
爱尔兰公债收益率(殖利率)小跌，因穆迪将爱尔兰评等调升两个级距，理由是爱尔兰拥有强劲成长动能，料将加速财政整顿及降低国家债务。爱尔兰10年期公债收益率周一下滑4个基点至2.65%，略高于上周所及的纪录低点。表现超越西班牙 、意大利和葡萄牙可比公债收益率，后三者均下降1个基点，分别降至2.96%，3.06%和3.77%。
--国际油市：布兰特原油升向110美元，市场担忧利比亚石油产量
布兰特原油上涨至每桶110美元，因的黎波里发生2011年针对卡扎菲(格达费)爆发战争以来的最严重的暴力事件，市场对利比亚石油产量的疑虑重燃。0848GMT时，布兰特7月原油期货涨0.36美元，报每桶110.11美元。美国6月原油期货上涨0.62美元，报每桶102.64美元。
--金属期市：LME期铜触及11周高位，受供应紧俏支撑
伦敦期铜升至11周高位，因中国矢言加快金融改革脚步，在全球市场的铜供应极度紧俏之际，对大宗商品需求提供支撑。0850GMT，LME三个月期铜上涨1.1%，报每吨6,935.75美元，抹去上个交易日的小跌幅。期铜稍早曾触及3月7日以来最高点6,954美元，较3月中触及的约三年低点反弹了近10%。
--全球金市：金价持稳在1,300美元下方，铂族金属受南非罢工影响续涨
金价在连续两个交易日走低后持稳，但仍处于关键的每盎司1,300美元下方，受美国经济数据强劲及投资者买兴降低的压制。0852GMT，现货金报每盎司1,299.76美元。 (完) (整理 张明钧; 审校 艾茂林)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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