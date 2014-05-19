路透基点：中国华为在伦敦向银行陈述，寻求10亿美元循环贷--TRLPC

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国华为技术有限公司周二将在伦敦向银行做情况陈述，寻求10亿美元循环贷。
该项信贷于5月13日启动，采取联贷形式。
九家银行担任簿记行兼牵头行：西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰、荷兰国际集团(ING)、渣打银行和苏格兰皇家银行。
该笔五年期循环贷款有两次延长一年的选择权，可在第一年和第二年末行权。
利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，承诺费为利率的35%。
银行可以三个层次参贷：承贷7,500万美元，可得牵头行头衔，除了50基点的参与费，还有30基点的安排费；承贷5,000万美元，可得主办行头衔，除50基点的参与费，还有15基点的安排费；承贷2,500万美元，可得安排行头衔，只有50基点的参与费。
银行回复截止日期是6月10日。
如行前报导，贷款将经由一荷兰部门和一香港部门借入。贷款可以以美元或欧元提取。
逾20家银行受到参贷邀请。所获资金将用于华为不断成长的欧洲业务。
消息人士称，借款人希望与欧系银行及驻欧银行加强联系。(完)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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