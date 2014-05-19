版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 16:58 BJT

路透基点：中国华为在伦敦向银行陈述，寻求10亿美元循环贷--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国华为技术有限公司周二将在伦敦向银行做情况陈述，寻求10亿美元循环贷。

该项信贷于5月13日启动，采取联贷形式。

九家银行担任簿记行兼牵头行：西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰、荷兰国际集团(ING)、渣打银行和苏格兰皇家银行。

该笔五年期循环贷款有两次延长一年的选择权，可在第一年和第二年末行权。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，承诺费为利率的35%。

银行可以三个层次参贷：承贷7,500万美元，可得牵头行头衔，除了50基点的参与费，还有30基点的安排费；承贷5,000万美元，可得主办行头衔，除50基点的参与费，还有15基点的安排费；承贷2,500万美元，可得安排行头衔，只有50基点的参与费。

银行回复截止日期是6月10日。

如行前报导，贷款将经由一荷兰部门和一香港部门借入。贷款可以以美元或欧元提取。

逾20家银行受到参贷邀请。所获资金将用于华为不断成长的欧洲业务。

消息人士称，借款人希望与欧系银行及驻欧银行加强联系。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐