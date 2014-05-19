更正-路透基点：冠君产业信托75亿港元贷款案已经签约--TRLPC

(更正内文第三段的贷款利率数字)

路透5月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，冠君产业信托的75亿港元(9.68亿美元)双档贷款案已在上周五签约，所得资金将做为其在今年5月到期的70亿港元贷款的再融资。

这笔子弹式贷款包括由CP Finance Ltd担任借款方的三年期37亿港元贷款、以及由CP Success Ltd担任借款方的五年期38亿港元贷款。

三年期贷款的部分，利率是香港银行同业拆息(Hibor)加码约120个基点，五年期贷款部分的利率约是加码136个基点。

贷款案由冠君产业信托提供担保。

一如先前的报导，有七家银行加入这笔俱乐部贷款，分别是：中银香港、花旗集团、恒生银行、汇丰、华侨银行、三井住友银行及大华银行。

在三年期贷款的部分，花旗、恒生及汇丰各自承贷5.38亿港元。中银香港、三井住友银行及大华银行各承贷5.28亿港元，华侨银行则承贷5亿港元。

在五年期贷款的部分，花旗、恒生及汇丰各自提供5.90亿港元贷款；中银香港、三井住友银行及大华银行各承贷5.42亿港元，华侨银行则承贷4亿港元。

贷款所得资金将做为一笔在2011年5月取得的三年期70亿港元贷款的再融资。当时那笔融资案的综合收益约为120个基点，参贷行有中银香港、花旗、汇丰、华侨银行及三井住友银行。(完)