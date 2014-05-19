更正-路透基点：冠君产业信托75亿港元贷款案已经签约--TRLPC

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
(更正内文第三段的贷款利率数字)
路透5月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，冠君产业信托的75亿港元(9.68亿美元)双档贷款案已在上周五签约，所得资金将做为其在今年5月到期的70亿港元贷款的再融资。
这笔子弹式贷款包括由CP Finance Ltd担任借款方的三年期37亿港元贷款、以及由CP Success Ltd担任借款方的五年期38亿港元贷款。
三年期贷款的部分，利率是香港银行同业拆息(Hibor)加码约120个基点，五年期贷款部分的利率约是加码136个基点。
贷款案由冠君产业信托提供担保。
一如先前的报导，有七家银行加入这笔俱乐部贷款，分别是：中银香港、花旗集团、恒生银行、汇丰、华侨银行、三井住友银行及大华银行。
在三年期贷款的部分，花旗、恒生及汇丰各自承贷5.38亿港元。中银香港、三井住友银行及大华银行各承贷5.28亿港元，华侨银行则承贷5亿港元。
在五年期贷款的部分，花旗、恒生及汇丰各自提供5.90亿港元贷款；中银香港、三井住友银行及大华银行各承贷5.42亿港元，华侨银行则承贷4亿港元。
贷款所得资金将做为一笔在2011年5月取得的三年期70亿港元贷款的再融资。当时那笔融资案的综合收益约为120个基点，参贷行有中银香港、花旗、汇丰、华侨银行及三井住友银行。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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