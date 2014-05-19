CNH动态：离岸现汇小幅收低，市场缺乏方向

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 离岸人民币现汇 周一小幅收低，成交相对静淡。市场人士指出，近期市场缺乏消息面，且在岸走势也相对平淡，离岸交易员无所适从。
市场人士指出，在本周中国PMI数据公布前，人民币汇价料在6.2200-6.2450较大区间内来回波动。
“CNH没有什么交易诱因，会很长的时间都是区间波动。”一外资行人士说。
他表示，目前客户购、结汇交易皆见，且在岸与离岸价差收敛后，相关套利交易也减少，令盘势更加冷清。
本地时间16:40时，离岸人民币现汇 报6.2377，较上周五的6.2325跌52点子，或0.08%。
汇丰预计在周四公布中国5月制造业采购经理人指数（PMI），4月终值为48.1，连续四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。
交易员指出，5月PMI可能会较预期略佳，但除非数据大幅出乎意外，料不足以推动汇价突破近期区间。
在岸人民币兑美元即期汇率 周一随中间价收贬，报6.2374。交易人士认为市况延续上周的走势，大体上反应了市场供求力量；客盘仍处于较为谨慎的状态，缺乏一致方向。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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