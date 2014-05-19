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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 17:00 BJT

CNH动态：离岸现汇小幅收低，市场缺乏方向

路透香港5月19日 - 离岸人民币现汇 周一小幅收低，成交相对静淡。市场人士指出，近期市场缺乏消息面，且在岸走势也相对平淡，离岸交易员无所适从。

市场人士指出，在本周中国PMI数据公布前，人民币汇价料在6.2200-6.2450较大区间内来回波动。

“CNH没有什么交易诱因，会很长的时间都是区间波动。”一外资行人士说。

　 他表示，目前客户购、结汇交易皆见，且在岸与离岸价差收敛后，相关套利交易也减少，令盘势更加冷清。

本地时间16:40时，离岸人民币现汇 报6.2377，较上周五的6.2325跌52点子，或0.08%。

汇丰预计在周四公布中国5月制造业采购经理人指数（PMI），4月终值为48.1，连续四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。

交易员指出，5月PMI可能会较预期略佳，但除非数据大幅出乎意外，料不足以推动汇价突破近期区间。

在岸人民币兑美元即期汇率 周一随中间价收贬，报6.2374。交易人士认为市况延续上周的走势，大体上反应了市场供求力量；客盘仍处于较为谨慎的状态，缺乏一致方向。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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