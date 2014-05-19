中国保险：保监会发布支持上海自贸区三举措，进一步简化行政审批

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透北京5月19日 - 中国保监会周一发布支持中国（上海）自由贸易试验区建设的三项保险业监管新举措，进一步简化行政审批，涉及机构、高管、业务等重要领域。
刊登在保监会网站的新闻稿称，这三项举措包括允许上海航运保险协会试点开发航运保险协会条款，备案后会员公司可以自主使用。
允许航运保险营运中心设立分支机构，取消在沪航运保险营运中心、再保险公司在自贸试验区内设立分支机构的事前审批，由上海保监局实施备案管理。
取消自贸试验区内保险支公司高管人员任职资格的事前审批，由上海保监局实施备案管理。
“这是中国保险监管领域首次允许行业协会作为条款报备主体，创新了航运保险产品监管制度，鼓励发挥行业组织优势，有利于激发航运保险产品创新活力。”新华社援引上海保监局局长裴光的话称。
目前，上海自贸试验区内，已经聚集了包括中外资、产寿险在内的各类保险机构。截至４月末，保险业为区内6,346家企业提供了保险服务，覆盖率近40%。提供财产险风险保障约5,200亿元人民币，提供人身险风险保障约1,850亿元。（完）
欲浏览详情请点选中国保监会网站(www.circ.gov.cn/web/site0) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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