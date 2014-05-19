中国南海行动考验奥巴马亚洲承诺

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matt Spetalnick/Manuel Mogato

路透华盛顿/马尼拉5月16日 - 美国总统奥巴马上个月在访问亚洲时试图安抚亚洲盟国：面对中国崛起，美国会支持他们。

近期中国“海洋石油981”深水钻井平台在南海作业，之后一些亚洲国家在问一个简单的问题：美国在哪儿？

奥巴马离开亚洲后几天，中国在越南海岸线以外240公里处架设钻井平台。此举引发越南出现反华暴乱，并令外界质疑奥巴马承诺的战略重心移向亚洲是否只是说说而已。

“我们一直在推动美国改变政策，在地区纠纷中持有立场，”菲律宾一名高级国防官员说道。“我们希望看到美国用更加强硬的行动来印证奥巴马近期访问菲律宾期间所说的话。”

美国采取的反应是加强对中国进行口头指责，称中国近日在南海有争议水域的行为是“挑衅”。

但美国没有采取实际行动，这反映了美国面临的选择有限，因乌克兰危机以及如何在不影响中美关系的情况下遏制中国，令奥巴马政府左右为难。

美国拒绝在海洋纷争中站队，并敦促各方进行谈判。美国排除了在中越间进行斡旋的可能性。

美国的一些亚洲盟国对美国的谨慎做法几乎没有耐心，尤其是奥巴马的亚洲之行提升了美国将采取更多措施防止中国在海洋纠纷中有越权行为的预期。

华盛顿一位亚洲外交官表示，美国必须对中国采取更加强硬的态度，同时用自己的影响力安抚越南。

他指出，东南亚国家的担忧是：中国试图通过引发与邻国的危机获得好处，如果此举不引发坚决的反应，这或将最终改变地区局势。

**亚洲盟友密切关注美国反应**

美国与越南之间没有签署需保护越南的协议，这点和菲律宾不同，也没有迹象显示美国在考虑采取更强硬行动，比如向该地区派遣更多海军船只或对中国实施制裁。

由于中美经济关系密切，美国不愿意对中国采取类似制裁俄罗斯的措施。

一些中国问题观察家认为，美国需要采取更加强硬的态度。

“美国应该准备通过增加海军存在来支持越南，”知名智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）的Elizabeth Economy和Michael Levi写道。“这将让美国能够评估中国的实力，并有助于缓解地区局势。”

他们指出，另外一个选择是限制中海油在美国的活动。

“如果美国不拿出行动来进行证明，其在该地区维护和平与稳定承诺的可信度将大打折扣，”他们写道。

美国政府原本希望中国从美国对东海防空识别区的谴责中获得教训。

一名美国高级官员指出，现在美国政府认识到，中国从克里米亚并入俄罗斯中汲取了“错误的教训”。

该官员坚持认为，中国的行为只会加强美国的盟国对美国在亚洲增加外交、军事和经济存在的愿望。

印尼外交部长Marty Natalegawa暗示，印尼或许能够帮助斡旋中越对峙。“如果没人试图作出一些努力，那么局势升级和恶化的风险将切实存在。”（完）