台湾个股：中信金控与日本京都中央信用金库签定业务合作备忘录

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透台北5月19日 - 台湾重要民营金控之一--中信金控 周一宣布与日本京都中央信用金库签订合作备忘录(MOU)，提供双方客户开户、外汇与资金调度等金融服务。这是中国信托金控与日本地区14家地方银行签订MOU之后，首度与当地信用金库合作。
中信金表示，未来双方预期将架构更宽广台日金融交流平台，提供双方金融市场更完整的业务服务。
中信金称，未来双方可透过中信金控旗下子公司中信银在台湾与海外据点提供双方客户有关市场资讯及当地存款等金融服务，并满足双方企业客户各项投资环境讯息、资金调度等需求。
日本京都中央信用金库成立于1940年6月，包含京都府总行及滋贺县、大阪府、奈良县在内共有128处分支据点，总行位于日本京都府京都市，统计至2013年5月底止总资产达4兆5,366亿日圆(约1兆3,428亿台币)，在日本京都当地具一定规模。
中信金去年底以520亿日圆收购了日本东京之星银行98.16%股权。 今年中信金再下一城将收购台寿保 100%的股权，但台寿保大股东存在争议，此收购案未定。
中信金周一收高0.8%报18.8台币，优于台股 的升0.13%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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