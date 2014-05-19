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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 17:14 BJT

台湾个股：中信金控与日本京都中央信用金库签定业务合作备忘录

路透台北5月19日 - 台湾重要民营金控之一--中信金控 周一宣布与日本京都中央信用金库签订合作备忘录(MOU)，提供双方客户开户、外汇与资金调度等金融服务。这是中国信托金控与日本地区14家地方银行签订MOU之后，首度与当地信用金库合作。

中信金表示，未来双方预期将架构更宽广台日金融交流平台，提供双方金融市场更完整的业务服务。

中信金称，未来双方可透过中信金控旗下子公司中信银在台湾与海外据点提供双方客户有关市场资讯及当地存款等金融服务，并满足双方企业客户各项投资环境讯息、资金调度等需求。

日本京都中央信用金库成立于1940年6月，包含京都府总行及滋贺县、大阪府、奈良县在内共有128处分支据点，总行位于日本京都府京都市，统计至2013年5月底止总资产达4兆5,366亿日圆(约1兆3,428亿台币)，在日本京都当地具一定规模。

中信金去年底以520亿日圆收购了日本东京之星银行98.16%股权。 今年中信金再下一城将收购台寿保 100%的股权，但台寿保大股东存在争议，此收购案未定。

中信金周一收高0.8%报18.8台币，优于台股 的升0.13%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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