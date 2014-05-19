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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 17:24 BJT

新兴汇市：印尼卢比走软，此前该国第二大党宣布大选中支持佐科对手

不过，其他新兴亚币与马来西亚林吉特 一并上升。数据显示马来西亚经济成长高于预期，经常帐盈余亦走阔，之后林吉特触及六个月高位。

印度卢比 触及11个月高点，因市场预期资本将持续流入。此前印度人民党(BJP)赢得国内大选。不过有交易员认为，发现印度央行干预市场以限制本币升值。

菲律宾披索 因股市上涨而走高。

韩元 在清淡交投中上涨，因资金持续流入股市和出口商需求。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.28 101.55 +0.27 +3.95 105.28

坡元 1.2502 1.2509 +0.06 +1.04 1.2632

台币 30.185 30.208 +0.08 -0.78 29.950

韩元 1021.93 1024.00 +0.20 +3.28 1055.40

泰铢 32.44 32.50 +0.18 +1.29 32.86

菲律宾披索 43.66 43.75 +0.22 +1.71 44.40

印尼卢比 11415.00 11410.00 -0.04 +6.53 12160.00

印度卢比 58.47 58.79 +0.55 +5.70 61.80

马币 3.2110 3.2340 +0.72 +2.01 3.2755

人民币 6.2372 6.2334 -0.06 -2.94 6.0539

(完)

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