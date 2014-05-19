新兴汇市：印尼卢比走软，此前该国第二大党宣布大选中支持佐科对手

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
不过，其他新兴亚币与马来西亚林吉特 一并上升。数据显示马来西亚经济成长高于预期，经常帐盈余亦走阔，之后林吉特触及六个月高位。
印度卢比 触及11个月高点，因市场预期资本将持续流入。此前印度人民党(BJP)赢得国内大选。不过有交易员认为，发现印度央行干预市场以限制本币升值。
菲律宾披索 因股市上涨而走高。
韩元 在清淡交投中上涨，因资金持续流入股市和出口商需求。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.28 101.55 +0.27 +3.95 105.28
坡元 1.2502 1.2509 +0.06 +1.04 1.2632
台币 30.185 30.208 +0.08 -0.78 29.950
韩元 1021.93 1024.00 +0.20 +3.28 1055.40
泰铢 32.44 32.50 +0.18 +1.29 32.86
菲律宾披索 43.66 43.75 +0.22 +1.71 44.40
印尼卢比 11415.00 11410.00 -0.04 +6.53 12160.00
印度卢比 58.47 58.79 +0.55 +5.70 61.80
马币 3.2110 3.2340 +0.72 +2.01 3.2755
人民币 6.2372 6.2334 -0.06 -2.94 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/李春喜/洪曦; 审校 高琦/蔡美珍)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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