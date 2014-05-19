东北亚情势：中国动用多种外交管道警告北韩，勿进行第四次核试验

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透北京5月19日 - 继北韩(朝鲜)再度扬言对美国的敌意态度采取反制措施后，多位在中国的外交消息人士向路透表示，中国已经透过不同外交管道警告北韩不可进行第四次核试验。
“中国已经告诉北韩，进行新的核试验毫无正当理由，北韩不应该这么做，”一名西方国家外交官获得中国官员告知后表示。
消息人士指出，中国已经动用在北京及平壤的外交管道，传达中方对于北韩可能第四度核试验的担忧。
美国已表示，希望中国运用其影响力，说服北韩放弃核武计划。在近期的公开声明中，中国外交部一再呼吁各方在朝鲜半岛议题上面自我克制，并未单独指责北韩。
北韩官方媒体劳动新闻报这个月指出，北韩有正当理由使用一切手段，应对美国和韩国旨在扼杀朝鲜主权的种种咄咄逼人的挑战。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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