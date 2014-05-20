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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 17:02 BJT

台湾债市：103/6期10年公债中，证券业买超5.5亿台币

路透台北5月20日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     11.00     11.00            0
     票券业         0      5.50        -5.50
     证券业     19.50     14.00        +5.50
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