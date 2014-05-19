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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 17:52 BJT

欧洲汇市：英镑走软，因英国央行对房市泡沫发出强烈警告

外界广泛预期英国央行的金融政策委员会(FPC)在6月17日会议上将收紧抵押贷款信贷规则。

这将减轻英国央行货币政策委员会(MPC)加息的压力，短期内则可能损及英镑。交易商目前预测，英国央行将于2015年第一季加息。

英镑兑走势困顿的美元 报1.6813，远低于近期创下的近五年高位1.6997。欧元兑英镑 涨0.1%至0.8155英镑。

“我们维持战略性作空英镑/美元的立场，”摩根士丹利分析师团队在报告中称。“在1.6650/30区域，我们将会重返作多策略。”

英国药厂阿斯利康 周一拒绝了美国药商辉瑞 提高后的“最终”收购报价。 此事亦打压英镑。(完)

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