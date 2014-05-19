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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 18:07 BJT

路透基点：绿地香港寻求25亿港元贷款，用于上海一处地产项目

路透5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港挂牌的中国房地产企业--绿地香港控股有限公司正在寻求25亿港元（3.23亿美元）三年定期贷款，用于支持一处在上海的住宅与商业地产项目。

永隆银行担任牵头行兼簿记行。

贷款将透过特殊投资载体--SPG Investment X (BVI) Ltd借入，绿地香港控股提供担保。与绿地在上海项目中合作并拥有50%权益的华润置地，将出具意愿书。

这笔分期偿付贷款的利率较Hibor加码340个基点。银行受邀以三个层次参贷：

承贷5亿港元或以上，获得牵头行头衔，综合收益390个基点，前端费是143个基点；

承贷3-4.99亿港元，获得主办行头衔，综合收益380个基点，费率是114个基点；

承贷1-2.99亿港元，获得高级经理行头衔，综合收益370个基点，费率是86个基点。

贷款将从第24个月开始，分三次每半年不等额偿还：10%（第1-2次）和80%（第3次）。贷款平均期限是2.85年。

所筹资金部分用于上海住宅和商业地产项目，部分用于公司一般运营开支。

银行回复截止日期是6月中。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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