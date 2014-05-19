路透基点：绿地香港寻求25亿港元贷款，用于上海一处地产项目

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港挂牌的中国房地产企业--绿地香港控股有限公司正在寻求25亿港元（3.23亿美元）三年定期贷款，用于支持一处在上海的住宅与商业地产项目。
永隆银行担任牵头行兼簿记行。
贷款将透过特殊投资载体--SPG Investment X (BVI) Ltd借入，绿地香港控股提供担保。与绿地在上海项目中合作并拥有50%权益的华润置地，将出具意愿书。
这笔分期偿付贷款的利率较Hibor加码340个基点。银行受邀以三个层次参贷：
承贷5亿港元或以上，获得牵头行头衔，综合收益390个基点，前端费是143个基点；
承贷3-4.99亿港元，获得主办行头衔，综合收益380个基点，费率是114个基点；
承贷1-2.99亿港元，获得高级经理行头衔，综合收益370个基点，费率是86个基点。
贷款将从第24个月开始，分三次每半年不等额偿还：10%（第1-2次）和80%（第3次）。贷款平均期限是2.85年。
所筹资金部分用于上海住宅和商业地产项目，部分用于公司一般运营开支。
银行回复截止日期是6月中。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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