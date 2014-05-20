重温稿--台湾货币市场：跨月拆款利率扬升，但成交量少市场仍宽松

* 月内利率稳定，跨月拆款利率则走扬

* 票券商卖票意愿略增加，以利跨月调度

* 债券RP利率大致持稳

记者 林妙容

路透台北5月19日 - 台湾银行间短率周一大致平稳，由于市场资金仍多，且需求未明显增加，月内拆款利率尚称稳定。不过因应跨月资金需求渐次少量显现，跨月拆款利率已见扬升。

市场资金调度人士表示，尽管今日多数银行尚未提供跨月资金，但因票券商已有布局跨月资金的意愿，使少量愿提供跨月流动性的银行得以较高利率成交，一大型银行与票券商的跨月拆款利率成交在0.45%，较上周两周期的主要利率走高约2.5基点，惟成交量仍少。

〞这礼拜才刚开始布局跨月资金，利率应该还好，...下周会上(扬升)得比较快。〞一本地银行交易员说。

市场人士指出，市场资金仍属宽松，超额准备的负数累积多数来自央行的隔夜冲销规模不小导致，市场真正的需求不高，令即使出现缺口的金融机构亦不着急，预期本周尽管短率高位有机会走升，但主要成交利率不致变动太大，银行回补缺口亦不致于引发市场紧俏情绪。

他们预期，在大型银行开出跨月利率0.45%以后，本周愿拆出跨月资金的其他银行可望跟进，下周由于将遇营业税上缴变数，跨月利率有机会再微幅调涨，上档高位先看0.47%。另一票券商交易人士预估，本周四及周五银行跨月拆出意愿将增加。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日为0.386%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率区间在0.380-0.430%，上日则在0.380-0.440%。

**票券商卖票意愿增强**

短票市场方面，虽然周一例行发票量低迷，但票券商因调度跨月资金的需求略扬，使得卖票意愿略增，令银行端去化闲置资金的成交部位有所成长，但暂不影响利率。

一大型票券商交易员指出，目前银行超额累计近负500亿台币的数字尚可接受，因负数规模不大，银行月底回补积数不至引起太大的紧缩效应，这使得票券商面对月底的谨慎情绪稍缓，亦不急于调度跨月资金，30天以内的短票利率几无变动。

〞(短票)利率没有动，但可以感觉票券商卖票稍微积极一些。〞一买入短票的银行交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，与上日相同，少数见成交在0.60%；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，少数见0.585%，大致与上日相同。

今日央行存单到期金额4,064.50亿台币，共发行4,061亿，存单发行余额减3.5亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆419.55亿台币，其他交易日分别为周二1,042.50亿、周三2,286.25亿、周四2,250.30亿及周五776亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负175亿台币，累计超额准备为负666亿台币、加计前期1%的超额准备为1亿台币。

**债券RP利率大致平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致平稳。今日有国泰世华银行高达150亿台币的金融债交割，但交易员表示，紧缩的效应并未太明显，因多数资金已提早因应待命。

展望本周，交易员认为，虽然本周内有大额的公司债如鸿海 与金融债交割的紧缩因素，总计金额达到446.5亿台币，但RP利率应仍可在区间之内波动，因目前看来银行也能供应投信、寿险的资金空缺。

〞今天平平的，也没有人来要券，毕竟下周就月底，我们就平常心。〞一位大型证券商交易员称。

另一家证券交易员也说，虽然投信和寿险从上周起就因公司债的多笔交割而波动甚大，但是银行总也能补上缺口，因此预料RP利率区间即便在下周波动也不大。

今日除有国泰世华银行发行金融债150亿台币之外，另外还有零壹科技 发行5亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。