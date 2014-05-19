路透基点：中国远东国际租赁10亿元人民币境内贷款展开筹组--TRLPC

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，远东国际租赁一笔10亿元人民币(1.6亿美元)双档境内贷款，上周五由牵头行兼簿记行(MLAB)第一银行上海分行、星展银行及三井住友银行展开筹组。
贷款由母公司远东宏信担保，分为AB两部分，A为三年期定期贷款，用于再融资及营运资本，B为一年期循环贷款，用于营运资本，有两次延长一年的选择权。
A部分利率为中国人行1-3年基准利率的100%，B部分为六个月期人行利率的100%。
以三种层级邀请银行参贷：
承诺2亿元人民币以上，前端费80个基点(A部分)及22个基点(B部分)，及牵头行头衔；
承诺1-1.99亿元人民币，前端费48个基点(A部分)及14个基点(B部分)，及主办行头衔；
承诺5,000-9,900万元人民币，前端费16基点(A部分)及6个基点(B部分)，及安排行头衔。
A部分宽限期18个月，分四期每半年不等额偿还：10%(1)、15%(2)、25%(3)、50%(4)。
回覆期限7月11日。
远东宏信目前正在寻求一笔2亿美元的三年期多币种贷款。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码250个基点，人民币贷款利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)利率加码200个基点。牵头行和簿记行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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