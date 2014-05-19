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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 18:07 BJT

路透基点：中国远东国际租赁10亿元人民币境内贷款展开筹组--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，远东国际租赁一笔10亿元人民币(1.6亿美元)双档境内贷款，上周五由牵头行兼簿记行(MLAB)第一银行上海分行、星展银行及三井住友银行展开筹组。

贷款由母公司远东宏信担保，分为AB两部分，A为三年期定期贷款，用于再融资及营运资本，B为一年期循环贷款，用于营运资本，有两次延长一年的选择权。

A部分利率为中国人行1-3年基准利率的100%，B部分为六个月期人行利率的100%。

以三种层级邀请银行参贷：

承诺2亿元人民币以上，前端费80个基点(A部分)及22个基点(B部分)，及牵头行头衔；

承诺1-1.99亿元人民币，前端费48个基点(A部分)及14个基点(B部分)，及主办行头衔；

承诺5,000-9,900万元人民币，前端费16基点(A部分)及6个基点(B部分)，及安排行头衔。

A部分宽限期18个月，分四期每半年不等额偿还：10%(1)、15%(2)、25%(3)、50%(4)。

回覆期限7月11日。

远东宏信目前正在寻求一笔2亿美元的三年期多币种贷款。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码250个基点，人民币贷款利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)利率加码200个基点。牵头行和簿记行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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