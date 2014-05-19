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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 18:52 BJT

欧洲金融：德国央行认为货币市场功能有正常化的迹象

路透柏林5月19日 - 德国央行周一表示，短期货币市场利率上扬和波动增强，应被视为货币市场功能逐渐正常化的迹象，而非这些市场趋于紧俏。

该行指出，这样的变化显示出市场从流动性高度过剩转变成流动性更为均衡的状态；当流动性高度过剩时，货币市场利率接近存款利率，而流动性均衡时，则货币市场利率应该接近主要再融资利率。

“因此这样的情势发展可以被视为货币市场功能逐步正常化的迹象，”德国央行在月报中表示。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上月指出，“短期货币市场再趋紧俏”，并影响到中长天期资金时，将会是欧洲央行采取政策行动的可能理由。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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