重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率预测均值低于二级，需求料续平稳

* 招标品种: 国开行增发第8-12期固息金融债
* 期限及金额上限：1年不超40亿元；3/10年不超50亿元；5/7年不超60亿元
* 招标时间: 1/3/5年：5月20日9:30-10:30；7/10年：5月20日9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.45%-4.50%；4.83%-4.90%；4.95%-5.02%；5.05%-5.13%；5.08%-5.17%
* 预测均值: 4.47%；4.87%；4.98%；5.10%；5.14%
路透上海5月19日 - 中国国家开发银行 周二将增发五期固息债（俗称“福娃债”）。路透调查显示，同业规范发文对今日现券二级市场影响有限，而从农发行新债招标情况来看，一级市场机构积极性再降温但需求平稳。若明日央行公开市场操作温和，福娃债收益率有望继续低于二级。
华南一券商交易员认为，明日国开新债“感觉应该比农发需求好点，但情况有点类似“。
农发行下午招标的三期固息增发债，中标结果虽均低于二级，但需求较之前一级稳中再降。市场人士表示，三期增发债投标倍数在3倍左右，显示一级市场整体需求尚可，但机构投标参与积极性较之前则继续降温。
华北一银行交易员称，现券二级市场对同业规范的反映比较淡，预计明日新债基本和今天的农发标位差不多，不过还要看看央行公开市场操作力度如何，也会对投标产生一定影响。
中信证券研究报告认为，本周将进入月末时点，公开市场操作的力度值得注意。若央行实施正回购力规模较小，将有利于利率债的投标。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.5644%、4.9533%、5.0676%、5.1623%和5.2042%。
具体发行条款如下：
第8-12期增发债
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发行上限 1年40亿元；3/10年50亿元；5/7年60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 5/7年：多重价格(美国式)招标
1/3/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月22日
起息日 1年：5月9日
3/5/7/10年：4月8日
分销期 5月21日-5月22日
上市日 1年：5月26日
3/5/7/10年：5月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8-12期债历次发行情况如下：
三年 五年 七年 10年 一年
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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --
(加权) (加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --
(加权) (加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --
(加权) (加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 4.8817% 5.0577% 4.3631%
(加权) (加权)
---------------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 林高丽)