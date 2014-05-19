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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 18:44 BJT

德国经济：成长速度将在第二季放缓，主要依靠内需--央行月报

路透柏林5月19日 - 德国央行周一表示，继异常温暖的冬季促进第一季经济成长之后，第二季成长可能放缓，并称内需将是未来几个月的主要经济支柱。

德国作为欧洲最大经济体，去年国内生产总值(GDP)仅温和增长，今年第一季增长0.8%，是三年来的最快增长速度。

“经季节和日历调整后，今年春季GDP增长可能相对疲弱，”央行在月报中表示。

央行表示，未来数月经济改善，将主要依赖内需，而来自外部的激励将“相当低迷”。

央行还表示，由于一些新兴市场的经济风险以及东欧地缘政治不确定性突出，最近外部因素造成干扰的可能性“明显上升”。(完)

(编译 张涛；审校 田建华)
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