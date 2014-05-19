国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差触及近三个月高位，因供应减少

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透新加坡5月19日 - 周一亚洲6月和7月380-cst燃料油之间的价差触及近三个月高位，因在需求相对稳健的同时西方流入亚洲的船货减少。
路透数据显示，380-cst燃料油6月/7月价差为每吨2.25美元，高于上周五的1.75美元。
180-cst燃料油现货价差转至升水，创4月4日以来最高。上周五380-cst燃料油现货价差已转至升水。
“供应稍微趋紧，”新加坡一交易员称。其还表示炼厂检修后产能恢复可能会限制市场进一步上涨。
“预计夏季开始后，一些产能会回归。”
周一公布的对船运和贸易消息人士的调查显示，西方6月向新加坡供应的燃料油可能来到两个月高位，但仍较今年均值低5%，在需求改善的时候给予市场支撑。
路透对船运数据的分析显示，预计下个月运抵新加坡的燃料油为294万吨，小幅高于5月。
交易商称，周一船用燃料油需求低迷，因买家不愿意接受较高的报价，但是询价已较2月和3月的迟缓月份有所改善。
“今日市场死气沉沉，价格太高了。”新加坡另一交易员称。
新加坡现货市场有两笔交易。
嘉能可从壳牌购入4万吨180-cst燃料油，船期为6月14-18日，每吨609美元。
新加坡贸易商兴隆向摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油，船期为6月3-7日，每吨599美元。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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