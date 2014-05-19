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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 19:12 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差触及近三个月高位，因供应减少

路透新加坡5月19日 - 周一亚洲6月和7月380-cst燃料油之间的价差触及近三个月高位，因在需求相对稳健的同时西方流入亚洲的船货减少。

路透数据显示，380-cst燃料油6月/7月价差为每吨2.25美元，高于上周五的1.75美元。

180-cst燃料油现货价差转至升水，创4月4日以来最高。上周五380-cst燃料油现货价差已转至升水。

“供应稍微趋紧，”新加坡一交易员称。其还表示炼厂检修后产能恢复可能会限制市场进一步上涨。

“预计夏季开始后，一些产能会回归。”

周一公布的对船运和贸易消息人士的调查显示，西方6月向新加坡供应的燃料油可能来到两个月高位，但仍较今年均值低5%，在需求改善的时候给予市场支撑。

路透对船运数据的分析显示，预计下个月运抵新加坡的燃料油为294万吨，小幅高于5月。

交易商称，周一船用燃料油需求低迷，因买家不愿意接受较高的报价，但是询价已较2月和3月的迟缓月份有所改善。

“今日市场死气沉沉，价格太高了。”新加坡另一交易员称。

新加坡现货市场有两笔交易。

嘉能可从壳牌购入4万吨180-cst燃料油，船期为6月14-18日，每吨609美元。

新加坡贸易商兴隆向摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油，船期为6月3-7日，每吨599美元。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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