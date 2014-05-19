东欧情势：俄总统和联合国秘书长周二将在上海会面，讨论乌克兰危机

路透莫斯科5月19日 - 俄塔社援引俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov的话报导称，普京和联合国秘书长潘基文将于周二在中国上海会面，讨论乌克兰危机和其他事宜。

潘基文当前在访问中国，而普京也将于周二开始对中国的访问。(完)