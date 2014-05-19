东南亚股市：马来西亚股市触及纪录高位，印尼市场先涨后跌

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
在印尼国内第二大党派Golkar表示将在7月总统选举中支持前将军普拉博沃(Prabowo Subianto)后，印尼股市 收低0.3%，回吐稍早的1%的涨幅。
此前许多人士预期Golkar会支持领跑者佐科。
在佐科提名Golkar党的高级官员也就是前副总统卡拉(Jusuf Kalla)为竞选伙伴后，印尼股市一度上涨。
证券公司Ciptadana的总监John Teja称，随着提交提名最后日期到来，投资者保持审慎，观察每个党派的举动。
泰国股市 收高0.4%，创5月2日以来最高收盘，外资净流入1,673万美元。不过此前有数据显示，泰国经济萎缩程度甚于预期，因出口依然疲软，且连续数月的政治动荡重创国内经济活动。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 425.94 2.04 +0.48 +9.67 388.37
新加坡 3262.43 -0.16 +0.00 +3.00 3167.43
马来西亚 1887.07 3.73 +0.20 +1.08 1866.96
泰国 1410.63 5.37 +0.38 +8.62 1298.71
印尼 5015.00 -16.58 -0.33 +17.33 4274.18
菲律宾 6870.90 53.19 +0.78 +16.66 5889.83
越南 533.04 3.55 +0.67 +5.63 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 洪曦/田建华; 审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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