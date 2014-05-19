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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 19:39 BJT

东南亚股市：马来西亚股市触及纪录高位，印尼市场先涨后跌

在印尼国内第二大党派Golkar表示将在7月总统选举中支持前将军普拉博沃(Prabowo Subianto)后，印尼股市 收低0.3%，回吐稍早的1%的涨幅。

此前许多人士预期Golkar会支持领跑者佐科。

在佐科提名Golkar党的高级官员也就是前副总统卡拉(Jusuf Kalla)为竞选伙伴后，印尼股市一度上涨。

证券公司Ciptadana的总监John Teja称，随着提交提名最后日期到来，投资者保持审慎，观察每个党派的举动。

泰国股市 收高0.4%，创5月2日以来最高收盘，外资净流入1,673万美元。不过此前有数据显示，泰国经济萎缩程度甚于预期，因出口依然疲软，且连续数月的政治动荡重创国内经济活动。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 425.94 2.04 +0.48 +9.67 388.37

新加坡 3262.43 -0.16 +0.00 +3.00 3167.43

马来西亚 1887.07 3.73 +0.20 +1.08 1866.96

泰国 1410.63 5.37 +0.38 +8.62 1298.71

印尼 5015.00 -16.58 -0.33 +17.33 4274.18

菲律宾 6870.90 53.19 +0.78 +16.66 5889.83

越南 533.04 3.55 +0.67 +5.63 504.63

(完)

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(编译 洪曦/田建华; 审校 张涛)
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